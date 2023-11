Serie A, Lazio-Roma 0-0 | La cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il derby dello stadio ‘Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Lazio e la Roma si affrontano nel derby della Capitale valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una stracittadina tra due formazioni che stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative che sarà diretta dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Reduci dalla bella vittoria in Champions in casa contro il Feyenoord che li ha riportati in corsa per la qualificazione agli ottavi, i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono tornare al successo anche in campionato. Dopo il ko contro il Bologna, servono tre punti per operare il contro-sorpasso sui ‘cugini’. Situazione diametralmente opposta, invece, per i giallorossi di José Mourinho, che hanno vinto l’ultima di Serie A in modo rocambolesco contro il Lecce, prima di perdere in Europa League in trasferta contro lo Slavia Praga. Tre punti sarebbero fondamentali per scacciare la crisi prima della pausa per le Nazionali. Il derby sarà trasmesso in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Nella passata stagione gli uomini di Sarri si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Zaccagni che però sarà assente per infortunio. Calciomercato.it vi offre il big match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Roma in tempo reale.

Formazioni ufficiali Derby Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 29, Inter 28*, Milan 23, Napoli 21, Fiorentina e Atalanta 20, Bologna 18, Roma 18, Monza 17, Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15*, Lecce 14, Genoa 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 9, Verona 8, Salernitana 5.

*una partita in meno