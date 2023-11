Dionisi e il problema del Sassuolo: serve una soluzione

Il Sassuolo, in questa stagione, ha un problema piuttosto serio che Dionisi deve cercare di risolvere il più in fretta possibile

Nella dodicesima giornata di Serie A, il Sassuolo ha affrontato la Salernitana in un match decisamente intenso; sono partiti meglio gli ospiti che si sono portati sul doppio vantaggio nel giro di dodici minuti. Colpo difficile da gestire ma i padroni di casa hanno avuto una reazione immediata e sono riusciti a riaprire la gara prima dell’intervallo.

Episodio fondamentale che ha permesso ai padroni di casa di entrare, nella ripresa, con un diverso atteggiamento. I risultati si sono visti immediatamente con il gol del pareggio. Nella ripresa il Sassuolo ha giocato meglio della Salernitana ma non è riuscito a trovare la rete della vittoria complice le parate di Ochoa protagonista con una serie di interventi di pregevole fattura.

Il due a due finale, per come è andata la partita, regala una piccola soddisfazione al Sassuolo anche se entrambe le squadre si erano approcciate al match con la voglia di portare a casa i tre punti. Per quanto riguarda i neroverdi il rendimento dice tre vittorie, altrettanti pareggi e ben sei sconfitte; il successo manca dalla scorso ventisette settembre quando Berardi e compagni si imposero sul campo dell’Inter al termine di una prestazione di pregevole fattura.

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, ci sarà il match in trasferta contro l’Empoli; un vero e proprio scontro diretto da non sbagliare per non complicare ulteriormente la situazione di classifica. Partita dove Dionisi deve anche provare a risolvere un problema non di poco conto della sua squadra; stiamo parlando dei gol subiti che hanno raggiunto una statistica decisamente poco confortante.

Dionisi e il problema dei gol subiti: la statistica

Tra il quinto e il diciassettesimo minuto del primo tempo, il Sassuolo ha subito due gol con la Salernitana. Reti che hanno aumentato una statistica decisamente negativa per i neroverdi; i ragazzi di Dionisi, infatti, subiscono gol da venti partite consecutive tra questo campionato e la scorsa Serie A.

Un lasso di tempo dove le reti incassate sono state, in totale, trentanove; l’ultimo match che i neroverdi hanno chiuso mantenendo la porta inviolata è la vittoria, per uno a zero, contro la Juventus dello scorso sedici aprile quando l’incontro venne deciso da un gol di Defrel. Da quel momento il Sassuolo ha sempre subito almeno una rete e questo rappresenta, senza ombra di dubbio, un problema che bisogna risolvere in vista del proseguo della stagione. Alla ripresa del campionato, contro l’Empoli, la speranza è quella di mettere fine ad una striscia decisamente negativa.