Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi delll’11 novembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 11 novembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 11 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Inter chiamata scudetto”. Zhang parla con Inzaghi e scrive ai giocatori: lanciato il duello con la Juve. Ma in testa andiamo noi: assalto Juve al Cagliari con Kean e Chiesa per il sorpasso. Milan il tocco del genio, Savicevic: “Leao è top e mi ricorda qualcuno”. Questa nazionale non può fallire.

L’apertura sul Corriere dello Sport: “Allegri frena”. Congela il mercato e punta su Kean. Derby da paura: domani Lazio-Roma per rientrare in zona Champions. Milan, il giorno di Giroud: Oliver a Lecce festeggia le 100 gare in rossonero. La Salernitana s’illude, il Sassuolo rimonta: 2-2.

Così apre Tuttosport: “Ore 18, comincia Juve-Inter”. Battere il Cagliari vale più di tre punti: ecco perché. Il Milan di Champions a Lecce: c’è l’Arabia per Maldini. Sanaabria-Zapata, Toro da rivalsa. Torino, delirio Sinner: “Sensazione unica”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell’11 novembre 2023

Uno sguardo anche all’estero e alle prime pagine in particolare della stampa francese e spagnola di sabato 11 novembre.

L’apertura sul quotidiano L’Equipe: “Le piege parfait”, il Paris Saint-Germain a caccia del riscatto in campionato contro il Reims dopo il KO di Champions con il Milan. Ancelotti sorride, il Real Madrid ritrova il faro Bellingham: “Vuelve el jefe”, l’asso inglese torna dopo l’infortunio nella sfida del ‘Bernabeu’ contro il Valencia.