Leao è fondamentale per il Milan: il dato non mente

Leao è uno dei giocatori più importanti nella rosa del Milan con Pioli che non può fare assolutamente a meno del suo talento

Il Milan, nell’ultima sessione di mercato estiva, ha cambiato molto regalando a Pioli una serie di elementi in grado di aiutare il tecnico ad affrontare la stagione nel migliore dei modi. I rossoneri hanno degli obiettivi molto importanti; in campionato la voglia è quella di lottare per lo scudetto fino alla fine mentre nelle coppe si proverà ad arrivare il più lontano possibile.

Obiettivi importanti ma con una rosa in grado di essere grande protagonista sia in Italia sia a livello internazionale. Tra i giocatori più importanti all’interno del sistema di gioco di Pioli troviamo, senza nessun dubbio, Leao; il talento portoghese è un giocatore irrinunciabile per la stagione dei rossoneri.

Come ha giocato Leao nell’ultima partita: Milan PSG

L’ultima partita giocata dal Milan è stata la sfida di Champions League con il PSG; novanta minuti fondamentali per sistemare le cose in un girone dove i ragazzi di Pioli avevano raccolto due soli punti nelle prime tre partite. La sfida contro i francesi non era iniziata nel migliore dei modi considerando la rete di Skriniar a gelare San Siro.

Una grande squadra però si vede nei momenti di difficoltà e il Milan ha avuto il merito di reagire subito grazie alla rete di Leao; il portoghese ha disputato una partita di assoluto livello trovando il gol in rovesciata ma, più in generale, mettendo in grossa difficoltà la difesa avversaria.

Fantacalcio: i voti di Leao

Un giocatore dunque indispensabile per il Milan e anche a livello fantacalcistico dal momento che un talento con le sue caratteristiche può portare diversi bonus a livello di gol e assist. Alla prima giornata di campionato, in casa del Bologna, non è riuscito a trovare la via della rete ma ha messo in mostra tutto il suo talento e le sue qualità fornendo una prestazione che gli ha fatto guadagnare un bel sei e mezzo.

Il primo bonus è arrivato alla seconda giornata in casa con il Torino; una partita dove è stato capace di fornire un assist per uno dei gol della sua squadra. Come valutazione ha ricevuto un meritatissimo otto. In casa della Roma, nel primo big match di campionato, ha realizzato un bellissimo gol in mezza rovesciata ricevendo un dieci e mezzo.

Arriviamo al derby di Milano contro l’Inter; una partita dominata, dal primo all’ultimo minuto, dai nerazzurri. Match da dimenticare per i rossoneri dove uno dei pochi ad averci provato fino all’ultimo è stato proprio Leao che ha realizzato l’unica rete della sua squadra ottenendo, a livello di voto, un nove e mezzo. Il riscatto del Milan è arrivato nel match successivo contro il Verona e la squadra ha ottenuto i tre punti proprio grazie a Leao che ha dimostrato tutta la sua qualità e la sua capacità tecnica; prestazione che gli ha permesso di ottenere un altro dieci.

Sufficienza piena nel match in casa del Cagliari dove ha fornito una buona prestazione prendendosi una pausa per quanto concerne i bonus; si è riscattato nella gara successiva in casa contro la Lazio. Un big match dove non ha segnato ma ha realizzato due assist che hanno permesso al Milan di uscire dal campo con i tre punti; prestazione conclusa con un bel nove.

Nelle successive quattro partite (contro Genoa, Juventus, Napoli ed Udinese) sono arrivati, rispettivamente, un sei, un sei e mezzo, un cinque e mezzo e un sei. Match dove ha sempre messo in mostra le sue qualità mettendo in difficoltà le difese avversarie.

Come ha commentato Leao su Instagram

Il fantasista portoghese ha un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della squadra squadra; anche dopo la vittoria, importantissima, con il PSG ha fatto un post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Leao nella probabile formazione di Lecce Milan

La prossima partita di campionato per il Milan sarà la sfida in casa del Lecce; un mach fondamentale per i rossoneri a cui servono i tre punti dopo un solo pareggio e ben due sconfitte. Tra i protagonisti del match troviamo, senza alcun dubbio, Leao; il portoghese ha le qualità per andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria ed aiutare i suoi a tornare a casa con un risultato positivo.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Milan con la presenza, dal primo minuto, dell’esterno offensivo. Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Chukwueze

Leao nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Inutile negare quanto sia fondamentale Leao per il Milan e per il sistema di gioco di Pioli; il portoghese fornisce un contributo determinante anche a livello fantacalcistico potendo portare diversi bonus tra gol e assist. A tal proposito andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Leao.

Gol: tre

Assist: tre

Ammonizioni: una

Espulsioni: nessuna

Fanta Media: 7.59

Leao, il Milan non può farne a meno: ecco perché

L’importanza di Leao nel sistema di gioco dei rossoneri è fondamentale e lo abbiamo visto, in ultimo, contro il PSG quando le sue accelerazioni hanno messo in costante difficoltà la difesa francese. Gol, assist e capacità di creare costantemente la superiorità numerica all’interno della partita. La catena di sinistra del Milan, con Leao e Theo Hernandez, è una delle più forti del massimo campionato italiano e gli avversari devono costantemente raddoppiare il portoghese.

Nelle ultime tre partite di campionato, i rossoneri hanno conquistato un solo punto; Leao ha fornito buone prestazioni senza riuscire a dare l’accelerata decisiva a livello di gol e assist. Quando manca il portoghese dal punto di vista realizzativo le cose si complicano considerando la sua qualità e quanto riesce ad essere determinante. Per il Milan e gli obiettivi dei rossoneri Leao è assolutamente indispensabile.