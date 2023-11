Colpani, uomo chiave del Monza: stagione da protagonista

Colpani è un giocatore fondamentale per il sistema di gioco del Monza e questa stagione può essere quella della consacrazione definitiva

Il Monza, da quando è arrivato Palladino, è una delle realtà del massimo campionato italiano; squadra con un gioco definito, la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario e la consapevolezza dei propri mezzi. Gran parte del merito va, senza ombra di dubbio, al tecnico ma non possiamo non andare a considerare alcuni elementi decisamente di qualità.

Tra questi bisogna citare, per forza di cose, Colpani; il fantasista è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa del Monza e le sue capacità tecniche possono rappresentare un punto di forza determinante nella stagione di una squadra che vuole togliersi grandi soddisfazioni.

Come ha giocato Colpani nell’ultima partita: Verona Monza

L’ultima partita giocata dal Monza in campionato è stata la trasferta in casa del Verona; una sfida che ha visto i ragazzi di Palladino imporsi con un netto tre a uno. La squadra ha dominato dal primo all’ultimo minuto mostrando grande personalità e la capacità di fare un gioco capace di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Per quanto riguarda Colpani, il classe 1999 è stato determinante all’interno della partita; dai suoi piedi, infatti, è nato il gol dell’uno a zero dal momento che il giocatore ha fornito l’assist per il momentaneo uno a zero. In casa del Verona è arrivata l’ennesima dimostrazione delle qualità di un giocatore che sta fornendo un contributo determinante per il tre a uno finale.

Fantacalcio: i voti di Colpani

Giocatore importantissimo per il Monza e non solo; Colpani, infatti, è determinante anche per quanto riguarda il discorso Fantacalcio. Chi ha deciso di puntare su di lui, infatti, sta ricevendo grandi soddisfazioni a livello di gol e assist. Il suo esordio in campionato è arrivato alla prima giornata in casa dell’Inter: la squadra ha perso ma il fantasista ha fornito una prestazione di alto profilo guadagnandosi un sei e mezzo.

Le prime soddisfazioni personali sono arrivate alla seconda giornata contro l’Empoli quando è stato assolutamente determinante per la vittoria della sua squadra. Il classe 1999 ha realizzato una doppietta di pregevole fattura e questo gli ha permesso di guadagnare un meraviglioso e meritatissimo quattordici. Prestazione importante anche in casa dell’Atalanta dove ha ottenuto la sufficienza nonostante il Monza sia uscito dal campo con una sconfitta.

Seconda partita consecutiva in casa in Serie A e altro gol per Colpani; contro il Lecce, infatti, ha realizzato una rete determinante ai fini del risultato finale. Una partita da dieci in pagella per un giocatore che, giornata dopo giornata, ha dato dimostrazione delle sue qualità. Sufficienza arrivata anche all’Olimpico contro la Lazio dove, con le sue qualità, ha messo in difficoltà la difesa avversaria, da sei e mezzo invece la prestazione fornita contro il Bologna.

Arriviamo alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo dove, per la terza partita consecutiva, Colpani non riesce ad incidere con gol ed assist ma ottiene ancora una volta un voto positivo (sei) dal momento che è sempre nel vivo del gioco e rappresenta costantemente un pericolo per gli avversari. I gol tornano nelle successive due partite casalinghe; sia contro la Salernitana sia contro l’Udinese ha trovato la via della rete ottenendo, in entrambi i casi, un bel dieci. Per quanto riguarda le trasferte contro la Roma e il Verona, a livello di valutazione, sono arrivati un sei e mezzo in casa dei giallorossi e un sette e mezzo contro gli Scaligeri per via dell’assist fornito.

Colpani nella probabile formazione di Monza Torino

La prossima partita del Monza sarà contro il Torino; un match fondamentale per entrambe le squadre che vogliono arrivare alla sosta per le nazionali con un risultato positivo. Si preannuncia un match interessante tra due club che fanno del gioco propositivo una delle loro caratteristiche.

Tra i protagonisti del match troviamo, senza ombra di dubbio, Colpani; il fantasista, con le sue qualità tra le linee, può andare a mettere in difficoltà la difesa granata. Vediamo la probabile formazione del Monza con la presenza dell’azzurro dal primo minuto. Di Gregorio; Caldirola, Mari, D’Ambrosio; Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani; Colombo, Vignato.

Colpani nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Giocatore capace, in questa stagione, di mostrare tutte le sue qualità; Colpani è fondamentale sia per il Monza sia a livello fantacalcistico dal momento che può regalare diverse soddisfazioni in termini di gol e assist. A tal proposito andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del classe 1999

Gol: cinque

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 8.09

Colpani, dalla nazionale al futuro: stagione fondamentale

Fino a questo momento, e lo dimostrano le prestazioni fornite, Colpani sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale per il Monza e la stagione di un club che vuole essere grande protagonista. Parlare di obiettivi forse è troppo presto ma la squadra sta dimostrando di potersela giocare fino alla fine.

La stagione in corso è fondamentale per il trequartista del Monza che, nel frattempo, si è tolto una grande soddisfazione a livello personale. Colpani, infatti, è stato convocato in nazionale da Spalletti per le partite, decisive in ottica qualificazione al prossimo europeo, contro Macedonia e Ucraina. Ora la nazionale mentre il futuro potrebbe regalare il definitivo salto di qualità dal momento che le prestazioni di Colpani non sono passate inosservate e il giocatore interessa a diversi club. Il presente però dice Monza e la voglia di trascinare la sua squadra il più in alto possibile.