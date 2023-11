Ultima spiaggia, il fallimento è ad un passo e gennaio si avvicina

Una giornata importante per qualche giocatore che è chiamato ad una reazione in quella che è l’ultima spiaggia prima di gennaio

I riflettori della dodicesima giornata di Serie A saranno puntati, per forza di cose, sul derby della capitale tra Lazio e Roma ma sono diverse le sfide interessanti all’interno di un turno che rischia di essere fondamentale per il proseguo stagionale di diverse squadre. Un match di grande importanza è quello che mette di fronte Genoa e Verona, novanta minuti fondamentali per quanto riguarda la classifica. I padroni di casa hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite e sono reduci dalla sconfitta contro il Cagliari.

Per quanto concerne gli Scaligeri, l’obiettivo è porre fine alla striscia di quattro sconfitte consecutive e ritrovare una vittoria che manca veramente da troppo tempo. Si preannuncia una partita decisamente intensa considerando anche il peso della posta in palio. Gilardino ha un problema non da poco da risolvere; il tecnico infatti deve fare a meno di Retegui, il centravanti titolare di una squadra il cui obiettivo principale è la permanenza in Serie A.

Assenza pesante visto l’importanza del giocatore e la sua capacità all’interno dell’area di rigore avversaria; Retegui, fino a questo momento, ha realizzato cinque gol e due assist tra Serie A e Coppa Italia. Numeri che confermano quanto sia indispensabile nel sistema di gioco dei rossoblù; contro il Cagliari abbiamo visto Malinovsky insieme a Gudmundsson ma, per il match con il Verona, sembra essere l’ultima spiaggia per due giocatori.

Genoa, Ekuban e Puscas all’ultima spiaggia: il punto

Una partita fondamentale per il Genoa che ha assolutamente bisogno di conquistare i tre punti contro un Verona in un periodo non semplicissimo. Gilardino, come detto, deve andare a risolvere il problema Retegui trovando un sostituto in grado di non far rimpiangere il centravanti titolare.

Le opzioni a disposizione di Gilardino, per mettere un centravanti puro, sono sostanzialmente due; parliamo di Ekuban e Puscas chiamati ad una reazione importante in quella che potrebbe essere una sorta di ultima spiaggia nella loro stagione in maglia rossoblù.

Sia Ekuban sia Puscas, fino a questo momento, non hanno ancora trovato la via della rete; la partita contro il Verona può essere l’occasione giusta per cambiare marcia. I due attaccanti, in assenza di Retegui, devono mandare un messaggio molto importante al proprio allenatore o rischiano di trovare poco spazio quando il classe 1999 tornerà dall’infortunio. Fare bene, inoltre, potrebbe significare anche brutte sorprese nel prossimo mercato invernale; la partita con il Verona dunque è fondamentale per i due centravanti del Genoa.