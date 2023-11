Theo Hernandez, l’uomo in più del Milan di Pioli

Theo Hernandez è uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa rossonera; Pioli non può farne a meno

Il Milan, in questa stagione, vuole essere grande protagonista e continuare un progetto che ha visto i rossoneri, negli ultimi anni, vincere uno scudetto e raggiungere una finale di Champions League. Anche quest’anno la squadra vuole raggiungere obiettivi importanti; in Italia si cercherà di lottare, fino alla fine, per lo scudetto mentre in Europa si proverà (ancora una volta) ad arrivare il più lontano possibile.

Abbiamo poi la Coppa Italia dove si proverà a raggiungere la finale; obiettivi importanti per una squadra che, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha regalato a Pioli una serie di giocatori in grado di alzare il livello dal punto di vista fisico e tecnico.

Come ha giocato Theo Hernandez nell’ultima partita: Milan PSG

L’ultima partita giocata dal Milan è stato il match di Champions League contro il PSG giocato a San Siro; una gara fondamentale considerando il rendimento dei rossoneri, nelle prime tre sfide, con due soli punti raccolti. Serviva la vittoria e l’inizio del match, da questo punto di vista, non è andato nel migliore dei modi visto il vantaggio firmato Skriniar.

In un momento di grande difficoltà è uscito fuori l’orgoglio e la qualità dei rossoneri; i ragazzi di Pioli hanno avuto una reazione immediata trovando l’uno a uno con Leao e la rete della definitiva rimonta con Giroud. L’assist per l’attaccante francese è stato messo a segno da Theo Hernandez; il terzino ha disputato una partita di altissimo livello mostrando tutte le sue qualità specialmente a livello offensivo

Fantacalcio: i voti di Theo Hernandez

Theo Hernandez è uno dei giocatori più importanti nella rosa di Pioli ed è fondamentale anche dal punto di vista fantacalcistico; per chi decide di puntare su di lui, infatti, può togliersi diverse soddisfazioni visto la capacità del giocatori di portare bonus in termini di gol e assist. L’esordio del francese è arrivato in casa del Bologna in un match dove ha fornito una prestazione sì positiva ma senza esprimere, al massimo, le proprie potenzialità. Il tutto ha portato ad un cinque e mezzo considerando anche il cartellino giallo ricevuto.

Alla seconda giornata di campionato, in casa contro il Torino, ha trovato la prima gioia di questa stagione con una rete di pregevole fattura. Gol che gli ha permesso di guadagnare un bel nove e mezzo. All’Olimpico, contro la Roma, ha fornito un’altra grande prestazione mettendo in difficoltà la difesa giallorossa ed ottenendo un bel sei e mezzo.

Partita decisamente negativa per il Milan contro l’Inter in un derby dominato dai nerazzurri dal primo all’ultimo minuto. Una serata decisamente negativa con Theo Hernandez che, complice, l’ammonizione ha ricevuto un quattro e mezzo. Assente contro il Verona, il terzino è tornato in casa del Cagliari sfoderando una prestazione importante dove ha messo in mostra le sue qualità. Partita da sei e mezzo. Nel secondo big match della stagione, la sfida casalinga con la Lazio, il voto è stato un sei a causa del cartellino giallo.

Ammonizione decisiva anche in casa del Genoa dal momento che da cinque e mezzo è diventato cinque. Indisponibile nelle ultime due partite casalinghe di campionato (contro la Juve per squalifica, contro l’Udinese per infortunio) ha giocato in casa del Napoli dove si è portato a casa la sufficienza.

Theo Hernandez come ha commentato su Instagram

Il terzino del Milan ha un profilo Instagram, come molti suoi colleghi, dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra. Anche dopo la vittoria con il PSG, dove è stato grande protagonista, Theo ha voluto fare un post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N Á N D E Z (@theo3hernandez)

Theo Hernandez nella probabile formazione di Lecce Milan

La prossima giornata di campionato vedrà il Milan affrontare, in trasferta, il Lecce; una partita fondamentale dove i rossoneri devono ottenere il successo per cambiare passo dopo un solo punto nelle ultime tre partite. Tra i protagonisti del match ci sarà, senza ombra di dubbio, Theo Hernandez; il terzino, con la sua fase di spinta e le sue capacità offensive, può risultare determinante nel raggiungimento dell’obiettivo.

Andiamo a vedere la probabile formazione del Milan con la presenza, dal primo minuto, del terzino francese. Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Chukwueze

Theo Hernandez nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo giustamente sottolineato come Theo Hernandez sia un giocatore fondamentale all’interno della rosa del Milan; il terzino, però, riesce ad essere determinante anche per quanto riguarda il Fantacalcio considerando la sua capacità di portare bonus importanti tra gol e assist. Vediamo le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del terzino

Gol: uno

Assist: uno

Ammonizioni: cinque

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.18

Theo Hernandez nella rosa di Pioli: elemento fondamentale

Giocatore con un ruolo fondamentale nel sistema di gioco del Milan; Pioli scende in campo con un 4-3-3 dove Theo Hernandez diventa, a tutti gli effetti, una soluzione in più a livello offensivo. Il terzino accompagna costantemente l’azione della sua squadra e con la sua qualità tecnica mette palloni decisamente invitanti all’interno dell’area di rigore.

A questo bisogna aggiungere anche la capacità di inserimento di Theo Hernandez; il terzino, infatti, oltre ad andare sul fondo può anche decidere di venire dentro al campo per andare alla conclusione. E’ chiaro che un giocatore con queste caratteristiche diventa fondamentale nella stagione di una squadra che ha l’obiettivo di essere grande protagonista in tutte le competizioni.