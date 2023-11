“Solo Conte o Klopp”: ribaltata la panchina in Serie A

Il Napoli di Rudi Garcia è sempre sotto esame con i rumors sul tecnico francese che continuano a susseguirsi. Arriva l’annuncio anche su Conte e Klopp

Missione tre punti contro l’Empoli per il Napoli di Rudi Garcia, reduce dal deludente pari Champions contro l’Union Berlino. Tante le critiche per l’allenatore francese a cui viene imputato un gioco ed un rendimento ben differente da quello proposto da Luciano Spalletti lo scorso anno.

Da inizio stagione Garcia è stato infatti uno dei grandi protagonisti di casa Napoli, proprio in virtù del continuo confronto col recente passato, vincente e non semplice da replicare. Spalletti dal canto suo lo scorso anno ha vinto uno scudetto storico e che mancava da oltre un trentennio prima di lanciarsi in una nuova avventura in nazionale.

A rispondere sul parallelo col recente passato ci ha pensato in diretta a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport’ il giornalista Alberto Polverosi che ha riposto prima di tutto sulla mancanza dello Spalletti carismatico e motivatore: “Probabilmente è così. Garcia forse non riesce a trasmettere la propria personalità al gruppo e non riesce a farsi seguire”.

Calciomercato Napoli: “Solo Conte o Klopp” per il dopo Spalletti

Polverosi ha quindi proseguito elogiando inevitabilmente l’operato di Spalletti che lo scorso anno ha dominato la Serie A col suo Napoli: “È tra i migliori in Europa, mentre Garcia ha solo sfiorato certi livelli. Non è comunque uno sprovveduto”.

“Se tutte le colpe sono dell’allenatore” si creano alibi per i calciatori secondo il giornalista che risponde poi su chi poteva essere il sostituto di Spalletti in azzurro: “Solo Conte o Klopp, per dirne due”.

Infine ancora sul Napoli di quest’anno: “Vedo diversi singoli che non stanno rendendo come lo scorso anno, con errori non imputabili solo all’allenatore, motivo per cui non sarei convinto che sia tutta colpa di Garcia”.

Le colpe della situazione attuale del Napoli sono quindi diffuse e non solo di Garcia, considerando anche il contesto e la difficoltà di sostituire Spalletti.