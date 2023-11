Occasione a gennaio per l’attacco del Milan: ecco il colpo ‘Champions’

Il Milan di Stefano Pioli e Giorgio Furlani potrebbe mettere nel mirino il profilo di Sheraldo Becker, attaccante dell’Union Berlino: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La vittoria di martedì sera contro il PSG di Luis Enrique è stata decisiva per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che nelle prime tre giornate non erano nemmeno riusciti ad andare a segno, hanno battuto uno dei maggiori club a livello europeo grazie alle reti messe a segno da Rafael Leao, stella portoghese del Milan, e Olivier Giroud, bomber francese che ha svettato su Milan Skriniar, nuovo acquisto estivo dell’estate di calciomercato della società parigina.

Il Diavolo è tornato a segnare e a far gioire i suoi tifosi, ma i problemi restano, soprattutto nel reparto offensivo. L’arrivo di Luka Jovic non ha di certo aiutato, almeno per il momento, mentre Noah Okafor, con delle prestazioni altalenanti, sta dando qualcosina in più rispetto all’ex giocatore che ha vestito anche la maglia della Fiorentina. Ecco perché il Milan, nella finestra di calciomercato invernale, potrebbe mettere nel mirino un altro nome ed occhio, in quest’ottica, a quello di Sheraldo Becker, bomber dell’Union Berlino, avversario del Napoli in Champions League nel gironcino.

Il Milan mette gli occhi su Becker: che occasione

Il Milan di Giorgio Furlani, che ha sempre un occhio molto attento al calcio estero, potrebbe quindi mettere nel mirino il nome di Sheraldo Becker, attaccante con passaporto olandese dell’Union Berlino. Il calciatore originario del Suriname è un classe 1995 ed ha un valore in sede di calciomercato di circa 15-20 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta per quella che dovrebbe essere un’alternativa, ma attenzione alle condizioni. Il prezzo di Becker infatti potrebbe radicalmente cambiare.

Il giocatore è infatti in scadenza di contratto con la maglia dell’Union Berlino e la situazione particolare che sta vivendo il club tedesco, molto molto inguaiato dal punto di vista dei risultati, potrebbe ulteriormente favorire una partenza del classe 1995, magari verso l’Italia, e magari ad un prezzo molto più basso rispetto alla valutazione attuale.