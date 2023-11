Moscardelli accende il derby: “Sarri ha fatto meglio di Mourinho”

Il derby della capitale è alle porte e ad accenderlo in anticipo ci ha pensato Moscardelli con una dichiarazione su Sarri e Mourinho

La partita chiave della dodicesima giornata di Serie A sarà, senza ombra di dubbio, il derby della capitale tra Lazio e Roma. Le due squadre arrivano all’appuntamento in modo completamente diverso visto quanto successo nelle coppe europee; i biancocelesti, infatti, hanno vinto uno a zero contro il Feyenoord mentre la Roma è caduta sul campo dello Slavia Praga. Una sconfitta pesante perché toglie ai giallorossi il primo posto del girone e, a centottanta minuti dalla fine della prima fase, la possibilità di giocare (nuovamente) gli spareggi è decisamente alta.

Il derby, però, è una partita diversa dalle altre e non segue le logiche degli ultimi risultati; una gara speciale tra due squadre che vogliono regalare una soddisfazione importante ai propri tifosi. In attesa di vedere quanto successo sul campo, il derby si è acceso con il botta e risposta tra Sarri e Mourinho.

La partita più importante per i tifosi della capitale è già iniziata e vivrà novanta minuti di altissima intensità con il calcio d’inizio previsto per domenica alle 18.00. Match fondamentale anche per la classifica di due squadre separate da un punto e che vogliono lottare per un posto nella prossima Champions League.

Moscardelli prima del derby: “Sarri ha fatto meglio”

Il derby è ormai alle porte e la città di Roma si prepara a novanta minuti di pura intensità con la speranza di vedere la propria squadra prevalere sull’avversario. In attesa di vedere come andrà la partita, Moscardelli ha voluto dire la sua su uno dei match più attesi di tutta la stagione. L’ex attaccante è intervenuto a TvPlay con una dichiarazione sui due tecnici: “Sarri ha fatto meglio di Mourinho” per poi sottolineare “Ma bisogna considerare anche le coppe”

E’ indiscutibile che, negli ultimi anni, la Lazio abbia fatto meglio della Roma in Serie A ma bisogna anche sottolineare come i giallorossi, da quando hanno deciso di puntare su Mourinho, hanno vinto la Conference e sono arrivati in finale di Europa League. Risultati decisamente importanti anche se, come sottolinea Moscardelli: “I risultati del portoghese, in generale, sono sotto le aspettative“.

Da uno come Mourinho ci si aspetta sempre il massimo e, da questo punto di vista, ha sorpreso e non poco la caduta della squadra in Europa League. Il derby di Roma deve ancora iniziare ma in realtà si sta già giocando a suon di dichiarazioni che accendono una delle sfide più attese del massimo campionato italiano.