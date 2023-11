Mou, che bordata a Sarri: “È la differenza fra chi ha 26 titoli e chi ne ha vinti pochi…”

Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Slavia Praga-Roma, con vista Derby: le dichiarazioni del tecnico giallorosso

Vigilia di Europa League per la Roma di Josè Mourinho. Tra Slavia Praga e Lazio, ecco le dichiarazioni dello ‘Special One’ in conferenza stampa.

PARTITA DELLA VITA – “Per me la partita della vita è sempre la prossima. Dal giorno che ho iniziato a essere professionista di calcio è così. Sarà la partita della vita per il Praga, ma anche per me”.

PIU’ DURA DELL’ANDATA – “Certo, a Roma abbiamo segnato dopo un minuto e quando è così ci sono condizioni per fare una gara diversa. Poi la gara è stata sotto controllo. Ma lo ripeto, lo Slavia è una squadra forte, ha organizzazione e qualità ed è ben allenata. Ha un bello stadio, noi però siamo vicini alla qualificazione”.

COME RISPONDE A SARRI – “Domani un’amichevole? Penso che se qualcuno si deve sentire offeso per le sue dichiarazioni è la gente di Slavia, non io. È come dire che lo Slavia è una squadra senza qualità. Io rispetto sempre l’avversario, ho detto che è un’ottima squadra. La differenza fra un allenatore che ha vinto 26 titoli ed un altro pochi forse è esattamente questa. Vivere tutte le partite con la stessa mentalità. Mi piacerebbe sentire anche le reazioni della Serie A, perché è stata una critica a loro. Aspetto”.

LA CHAMPIONS TRAMITE SERIE A O EUROPA LEAGUE – “Non lo so, cercheremo di farlo in entrambi i modi. Faremo del nostro meglio in campionato per arrivare tra le prime quattro e vogliamo fare bene in Europa per il terzo anno consecutivo. Faremo le cose seriamente e vedremo dove potremo arrivare. Ci saranno difficoltà in entrambi i percorsi, soprattutto per le tante partite. Però sono cresciuto nel calcio con questo modo di pensare e la prossima partita è la più importante”.