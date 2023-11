Mattia Destro, l’uomo in più all’Empoli di mister Andreazzoli

Il centravanti classe ’91 ha esperienza e all’Empoli di Andreazzoli cercherà di dare il suo contributo. Vale l’acquisto al Fantacalcio?

Mattia Destro è un attaccante da molti anni in Serie A, torneo in cui ha vestito le maglie di squadre importanti quali Milan e Roma, tra le altre. In campo si è fatto valere in passato per la buona tecnica di base, la partecipazione alla manovra e il gioco aereo. Qualche guaio fisico ne ha impedito l’utilizzo con continuità e, secondo alcuni, ne ha limitato anche le potenzialità ma, evidentemente, ad Empoli hanno una differente opinione.

Oggi infatti Mattia Destro continua a militare nella formazione toscana che, dopo il cambio di allenatore, non è riuscita finora a riemergere dai bassifondi della classifica di A. Qual è stato il contributo dell’attaccante in questa prima parte di torneo? E quali i voti al Fantacalcio? Chi si cimenta nel celebre gioco simulativo fa bene a ritenerlo affidabile? Di seguito tutte le risposte.

Come ha giocato Destro nell’ultima gara contro la Fiorentina

Nelle ultime due gare di campionato l’attaccante non ha giocato a causa di un problema muscolare, che lo ha messo fuori causa nella settimana anteriore alla sfida con l’Atalanta, ma negli ultimi giorni stanno aumentando le chance di poterlo vedere nella lista dei convocati per la gara contro il Napoli. Pur a parte rispetto ai compagni, Destro si sta infatti allenando in vista della delicata sfida al Maradona.

Ebbene, l’ultima gara in cui Mattia Destro è stato visto in campo, coincide con la seconda vittoria dell’Empoli in campionato. Un 2-0 in trasferta contro la Fiorentina che rappresenta un risultato di prestigio per il club, però non replicato nelle partite seguenti. Tra i giocatori della Viola in pochi hanno raggiunto la sufficienza, mentre nell’Empoli quasi tutto ha funzionato molto bene – ed in particolare l’attacco.

Cancellieri, Caputo e Cambiaghi hanno fatto un ottimo lavoro nel reparto avanzato mentre per Mattia Destro c’è stato spazio per giocare nel secondo tempo, quando ha sostituito Cambiaghi al minuto 66. L’attaccante classe 1991 non ha offerto però una prestazione all’altezza di quella dei compagni, divorandosi il terzo gol. Tanto impegno e lotta, ma scarsa brillantezza che ha rivelato la lontananza rispetto ad uno stato di forma ottimale.

Per il calciatore è arrivata però la sufficienza al Fantacalcio.

Destro, i voti al Fantacalcio

Finora Mattia Destro non ha ottenuto il posto da titolare della squadra. Tolte le ultime due gare in cui è stato fermo per infortunio, nelle precedenti partite di campionato, l’attaccante è sceso in campo cinque volte, ma soltanto in quattro prendendo il voto al Fantacalcio. Infatti alla quinta giornata – match contro l’Inter – il minutaggio è stato troppo scarso per ricevere una valutazione.

In una sola gara Destro ha giocato dal primo minuto: nella quarta giornata contro la Roma, il giocatore è partito dall’inizio, ma ottenendo poi un cinque al Fantacalcio. Una prestazione sottotono, a cui è seguita la sostituzione al minuto 60.

A parte l’ultima gara contro la Fiorentina, alla terza e settima giornata – rispettivamente contro Juve e Bologna – Destro ha giocato una ventina di minuti, ottenendo un Fantavoto pari a 5,5.

Il repentino ritorno di Mattia Destro all’Empoli

Oggi Destro gioca nuovamente all’Empoli ma lo scorso giugno la sua condizione era quella di atleta svincolato dal club toscano. Poi il dietrofront, con il ritorno dell’attaccante originario di Ascoli Piceno tra le fila del club che vesta la casacca azzurra. Di fatto alla fine della scorsa stagione il contratto che legava il calciatore alla società era terminato e le parti non si erano accordate per proseguire.

Vero è che la scorsa stagione non è stata esaltante per il classe 1991, ma gli zero goal segnati nel corso delle prime due partite di Serie A contro Verona e Monza hanno spinto i toscani a puntare ancora su di lui, quanto meno per dare al mister un ulteriore alternativa in attacco, specialmente a partita in corso.

Destro è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Sulla carta, Mattia Destro resta un attaccante di buon livello ed in grado di giocare sia in un tridente che in un attacco a due. Tra le sue qualità il senso della posizione, l’abilità nel creare situazioni pericolose per la retroguardia avversaria, sia di piedi che di testa, e l’abilità nello smarcarsi in appoggio per agevolare il palleggio.

Lo scorso anno i problemi fisici ne hanno limitato l’utilizzo, mentre la presenza di attaccanti come Caputo ha aumentato la concorrenza nel reparto avanzato dell’Empoli. Dalla sua parte, Destro ha però il fatto di essere un centravanti esperto ed utile soprattutto a gara in corso. Inoltre potrebbe andare a voto varie volte e portare alcuni bonus a chi decide di puntare su di lui.

Ma la variabile infortuni resta di primaria importanza, conseguentemente il suo acquisto non può che valere l’ultimo slot per non più di 5 crediti su un budget di mille.