Lukaku resta a Roma: scende la cifra del “riscatto”

Romelu Lukaku a Roma è partito del migliori dei modi, convincendo tutta la dirigenza. Tiago Pinto è al lavoro con il Chelsea per strappare il belga a titolo definitivo

Tiago Pinto in estate è riuscito a portare nella capitale Romelu Lukaku, reduce da una forte rottura con l’Inter. Il belga, però, è arrivato in giallorosso solamente con la formula del prestito secco, perciò in estate sarà costretto a tornare a Londra. L’obbiettivo della dirigenza è quello di trattare con il Chelsea per acquistarlo a titolo definitivo.

In Italia Romelu Lukaku era già riuscito a dimostrare il proprio valore con la maglia dell’Inter addosso. La forte rottura tra la dirigenza nerazzurra e il calciatore, però, aveva tagliato ogni ponte per un possibile ritorno. Questa situazione aveva creato un’occasione quasi irripetibile per Tiago Pinto per portare il gigante belga a Roma. Il portoghese era riuscito a strappare un accordo con il Chelsea per avere l’attaccante in prestito secco questa stagione.

Lukaku, però, nella Capitale sta già lasciando il segno, diventando un idolo dei tifosi partita dopo partita. Le ottime prestazioni del belga hanno spinto la dirigenza giallorossa a tornare a trattare con il Chelsea, nella speranza di strappare un accordo sul trasferimento dell’attaccante a titolo definitivo. Il principale freno che rallenta la trattativa, sono le disponibilità della Roma, che allungheranno i tempi dell’operazione.

Lukaku a Roma per sempre: i costi dell’operazione

La Roma sogna di portarsi a casa Romelu Lukaku a prezzo di sconto in estate. Il Chelsea, almeno al momento, sarebbe ancora disposta a cedere il belga, ma sta volta solo a titolo definitivo. I giallorossi, però, devono fare attenzione anche alla concorrenza.

Sono già 9 le reti siglate da Lukaku in sole 13 partite con la maglia giallorossa addosso, un bottino che fa brillare gli occhi di tutta la dirigenza capitolina e fa sognare i tifosi. Tiago Pinto, secondo SkySports, avrebbe già trattato con il Blues un riscatto a 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro. Una cifra di cinque milioni inferiore rispetto a quella emersa nei mesi scorsi.

Per poter investire sul mercato in uscita quella cifra i giallorossi prima dovrebbero vendere alcuni esuberi della rosa. L’obbiettivo di Pinto, però, è quello di abbassare le richieste del club londinese e ottenere uno sconto sul prezzo. La Roma, però, deve fare attenzione anche alla possibile concorrenza per l’attaccante. Massimiliano Allegri, per esempio, è stato sempre un grande estimatore di Lukaku e la sua Juve potrebbe fare un tentativo in estate per accontentarlo.