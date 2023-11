L’infortunio stravolge i piani: l’Inter a gennaio cambia tutto sul mercato

L’Inter di Simone Inzaghi, uscita vincitrice dalla sfida di Salisburgo, ha potuto contare su un ottimo Yann Bisseck, giovane difensore centrale arrivato nell’ultima estate di calciomercato: le ultimissime sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi, per il terzo anno consecutivo, si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League. Nella prima stagione il pass era stato staccato con una giornata di anticipo, così come nell’ultima, nonostante il girone di ferro con Barcellona e Bayern Monaco.

Stavolta i nerazzurri sono riusciti addirittura a fare di meglio e a staccare un posto nelle migliori 16 d’Europa con ben due giornate di anticipo. Un risultato incredibile per una squadra che ormai ha una credibilità europea straripante anche dopo la finalissima di Champions League della scorsa stagione. In una squadra così dal DNA europeo chiunque va in campo è responsabilizzato e fa molto molto bene, anche gli esordienti in una gara così delicata. Nel caso di ieri sera stiamo parlando di Yann Bisseck. Il giovanissimo difensore centrale arrivato nell’ultima estate di calciomercato, nonostante abbia avuto finora pochissimo spazio in campionato, ieri è partito da titolare mettendo in mostra una prestazione di altissimo livello, anche se solo per 45 minuti.

Bisseck convince e cambia il suo futuro all’Inter

Le strategie di calciomercato per gennaio, con l’infortunio di Pavard dello scorso sabato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sono radicalmente cambiate. Per farlo però, Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, aveva bisogno delle giuste garanzie da un giocatore comunque considerato molto giovane e un po’ acerbo, proprio Bisseck. Il gigante nerazzurro invece si è imposto con una gara di affidabilità e, soprattutto, personalità, basti pensare alle due sgroppate sulla fascia destra che l’hanno portato prima al tiro poi al cross.

Un sintomo di consapevolezza molto importante per lo staff tecnico che tranquillizza tutti vista e considerata quella che sarà la lunga assenza di un giocatore chiave come Benjamin Pavard. Quindi, mentre sembrava destinato ad un prestito a gennaio, ora Bisseck pare vicinissimo alla permanenza all’Inter anche nella finestra dei trasferimenti invernale, una promozione ‘aiutata’ anche dal problema del collega francese.