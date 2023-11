Hanno scelto Maldini come nuovo DS: destinazione choc

Paolo Maldini ricomincia dall’Arabia: ecco la nuova destinazione dell’ex Milan. Contatti avviati, le ultimissime

In questi mesi l’Arabia ha acquisito un ruolo sempre più importante anche in quanto polo decisivo in sede di calciomercato. Non sono pochi, ormai, i calciatori e i dirigenti che hanno deciso di sposare il progetto dei club sauditi, la cui irruzione nel panorama calcistico mondiale non può più essere trascurata.

L’ultima che chiama direttamente in causa i club arabi riguarda Paolo Maldini. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, l’ex Milan sarebbe finito prepotentemente nel mirino dell‘Al Ittihad, alla ricerca di un nuovo profilo importante nella veste da dirigente. I contatti sarebbero stati avviati da tempo al punto che una soluzione, in tal senso, potrebbe essere presa a stretto giro di posta. La volontà di puntellare il proprio management con un innesto d’esperienza avrebbe spinto l’Al Ittihad a tessere la tela per portare in Arabia Maldini, a cui avrebbe già fatto recapitare un’offerta concreta.

Maldini-Al Ittihad, offerta a sorpresa: la decisione è sempre più vicina

Dopo la fine della sua esperienza con il Milan, dunque, per Maldini si starebbero per aprire le porte del campionato arabo.

Un vero e proprio colpo di scena dal quale si potrebbero avere notizie più concrete a stretto giro di posta. Maldini starebbe valutando la proposta e si attendono sviluppi in un senso o nell’altro. Ricordiamo che l‘Al Ittihad, alla luce delle ultime prestazioni poco incoraggianti, hanno deciso di esonerare il tecnico Nuno Espirito Santo. Quello delle tigri d’Arabia, però, potrebbe essere un restyling completo, afferente anche la sfera dirigenziale. Maldini è il primo nome nella lista dell’Al Ittihad: staremo a vedere cosa succederà.