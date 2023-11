Garcia, gli alibi sono finiti: ultimatum o esonero

Situazione sempre più delicata in casa Napoli, la posizione di Rudi Garcia adesso è davvero a rischio: ultimatum al francese

Non ci siamo, il Napoli proprio non decolla. Il rendimento degli azzurri rimane troppo altalenante, dal punto di vista del gioco ancor più che da quello dei risultati, come testimonia il pareggio casalingo in Champions League contro l’Union Berlino che ha generato molte perplessità.

E’ un pari che per il Napoli non complica più di tanto il discorso relativo al passaggio del turno in Europa, che resterà abbondantemente alla portata facendo il proprio dovere in casa con il Braga, tra un mese. Ma ancora una volta sono stati ribaditi tutti i difetti attuali dei campioni d’Italia uscenti. La ‘cura’ De Laurentiis finora non è servita particolarmente, la squadra non ha trovato una vera e propria scossa e rimane troppo discontinua in partita. E la gestione da parte di Rudi Garcia continua a non convincere: un calcio troppo scheletrico ed elementare quello del francese, che non sembra trovare nemmeno soluzioni efficaci a gara in corso, se si eccettua la rimonta contro il Milan.

Tempo scaduto per Garcia: De Laurentiis ha deciso

Inevitabilmente, la posizione dell’allenatore rimane assai delicata. Lo spettro dell’esonero torna a farsi concreto. Il mese scorso, il mancato approdo di Conte ha salvato Garcia, ma adesso il ribaltone potrebbe materializzarsi per davvero.

C’è un ciclo che tra fine novembre e inizio dicembre sarà determinante: le gare con Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga, in serie, indirizzeranno la stagione. Ma secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, De Laurentiis starebbe maturando il proposito di intervenire prima. Se domenica a ora di pranzo con l’Empoli non arrivasse la vittoria, il tempo di Garcia sarebbe di fatto scaduto.