DIRETTA Serie A, Genoa-Verona: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Genoa-Verona, secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A

Iniziata con Sassuolo-Salernitana, la dodicesima giornata prevede un altro anticipo del venerdì. Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, il Genoa ospita il Verona in una sfida molto importante in ottica salvezza e che potrebbe rivelarsi decisiva anche per le sorti della panchina scaligera.

Reduce da ben cinque sconfitte consecutive tra campionato e coppa, Marco Baroni ha bisogno di fare risultato per evitare il rischio di un esonero. L’ultimo successo dei gialloblù risale addirittura alla seconda giornata, quando la Roma cadde al Bentegodi. Reduce dalla sconfitta in casa del Cagliari, la squadra allenata da Alberto Gilardino non può tuttavia permettersi un altro passo falso con una diretta concorrente per la salvezza, anche perché in caso di sconfitta verrebbe raggiunta a 11 punti proprio dall’Hellas. Calciomercato.it seguirà la sfida di Marassi in tempo reale.

Genoa-Verona, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma venerdì 10 novembre alle 20.45, Genoa-Verona verrà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Ecco le probabili formazioni del match:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Malinovskyi. All. Gilardino

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Doig; Bonazzoli, Duda; Djuric. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: