Cori razzisti contro Lukaku: arriva la decisione UFFICIALE

Cori razzisti contro Lukaku, sull’episodio di Juventus-Inter in Coppa Italia arriva la pronuncia da parte della giustizia ordinaria

Si chiude in maniera definitiva la vicenda Lukaku relativamente ai cori razzisti rivolti nei suoi confronti dai tifosi della Juventus in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia ad aprile. All’epoca, il giocatore belga fu bersagliato da cori e insulti di vario genere da parte della curva bianconera.

Il ‘Corriere della Sera’ riporta la decisione da parte della giustizia ordinaria. La Procura di Torino ha riconosciuto la discriminazione razziale, ma ha deciso, dal punto di vista penale, di procedere con l’archiviazione. La motivazione è in riferimento all’articolo 131 bis del codice, in cui si prevede l’esclusione della punibilità in ragione della “particolare tenuità del fatto“. Secondo il pm Davide Petti che ha curato l’inchiesta infatti ritiene che la condotta “non abbia perdurato per un tempo significativo” e che si tratti di un comportamento “non certo abituale”, attuato per “evidenti ragioni di rivalità sportiva”.