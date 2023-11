Bonazzoli, quanto vale al Fantacalcio il giocatore dell’Hellas Verona?

Federico Bonazzoli è un attaccante oggi nelle fila del Verona. Com’è finora il suo rendimento in Serie A? La scheda.

Nel campionato di Serie A 2023/2024 Federico Bonazzoli gioca come punta dell’Hellas Verona, ma è in prestito dalla Salernitana. Il classe 1997 è in grado di giocare da centravanti, ma anche da seconda punta e, oltre ad essere un mancino naturale, è dotato di forza fisica, velocità e potenza di tiro. In più in numeri di classe non gli mancano.

La sua esperienza nel calcio professionistico lo ha visto finora indossare le maglie di varie squadre di calcio, tra cui Inter, Sampdoria, Torino e Brescia. Oggi gioca a Verona con continuità, essendo entrato in campo in quasi tutte le partite di inizio stagione.

Di seguito la nostra sintetica scheda farà il punto sul suo inizio di campionato, chiarendo alcuni numeri interessanti e spiegando di che livello sono state le sue prestazioni finora. Quali sono i voti Fantacalcio? Bonazzoli merita di essere considerato come possibile carta vincente al celebre gioco simulativo tra amici? Ecco le risposte.

Come ha giocato Bonazzoli nell’ultima gara contro il Monza

L’Hellas Verona non si sta comportando benissimo nella prima parte del torneo di A. Finora 8 punti in 11 gare, che valgono un preoccupante terzultimo posto in classifica. E nell’ultima gara è arrivata la settima sconfitta finora, un 1-3 contro il Monza che pesa e di certo non fa morale.

Bonazzoli ha fatto una partita di impegno ma senza mai trovare il guizzo vincente. Infatti ha giostrato tra l’area di rigore e la trequarti, riuscendo anche a procurarsi un paio di occasioni nelle prime fasi della partita. In particolare una nel secondo tempo poteva portare al gol del pareggio sullo 0-1 per il Monza, ma l’ha fallita clamorosamente.

In corso di gara ha avuto il merito di tentare alcune giocate personali e negli uno contro uno, ma quasi sempre ha visto la porta soltanto da lontano. Ecco perché il suo voto al Fantacalcio è pari ad un 5,5.

Bonazzoli, i voti al Fantacalcio

Salvo la settima giornata in cui non è sceso in campo per scelta tecnica dell’allenatore, Bonazzoli ha sempre giocato nelle altre partite di questa prima parte di stagione, pur partendo varie volte dalla panchina ed entrando a gara in corso. Tuttavia in due gare in cui ha giocato dal primo minuto, ha ottenuto il sei al Fantacalcio.

Nella altre partecipazioni le valutazioni di Bonazzoli sono state per ben cinque volte pari al 5,5 di Fantavoto, mentre la sua miglior valutazione risale alla prima giornata quando – iniziando con il botto – l’attaccante ha ottenuto un dieci al Fantacalcio, co un gol.

Peraltro alla prima giornata Bonazzoli ha fatto il suo ingresso in campo soltanto al minuto 69, risultando però decisivo nella vittoria fuori casa contro l’Empoli.

Bonazzoli, prenderlo o no al Fantacalcio?

Il calciatore, sulla carta, è di buon livello. Si tratta di un attaccante tecnico in grado di giocare sia in un attacco a tre che in un attacco a due, e che sapientemente ama smarcarsi in appoggio e nel ricevere la sfera tra le linee. In più è bravo nel colpo di testa. Bonazzoli sa creare pericoli in area avversaria sia in fase di rifinitura che di tiro, conservando una certa freddezza.

Dato in ballottaggio con Ngonge in vista della prossima gara in trasferta contro il Genoa, Bonazzoli non si può definire – almeno per il momento – un titolare fisso nella squadra allenata da mister Baroni. Lo scorso anno alla Salernitana ha giocato soltanto 12 gare da titolare, segnando 2 gol con 2 assist in un totale di 21 partite.

Sia centravanti che seconda punta, a seconda delle esigenze del mister, Bonazzoli sta mostrando impegno finora, quando chiamato in causa e pur partendo inizialmente dietro nelle gerarchie. Al Fantacalcio è un giocatore che potrebbe essere considerato come scommessa da ultimo slot. Tecnicamente può fare molto meglio di quanto visto finora, ma il suo rendimento è altalenante. In ogni caso il suo acquisto non vale più di 9/10 crediti.