Bocciatura pesante per Vlahovic: “Morata vale di più”

Piovono ancora critiche su Dusan Vlahovic dopo questo avvio di stagione con la Juventus: “Morata vale di più”

Il momento di Dusan Vlahovic non è dei migliori: il gol manca da Juventus-Lazio dello scorso 16 settembre, quando siglò una doppietta, e la forma fisica non è ottimale. In tutto questo, Moise Kean è in forma smagliante e nelle ultime partite gli è stato preferito da Massimiliano Allegri.

Oltre al classe 2000 della Nazionale, anche Arkadiusz Milik ha avuto un impatto migliore del serbo nelle ultime partite. E, come se non bastasse, torna in auge il paragone con Alvaro Morata: lo spagnolo è protagonista di un avvio di stagione opposto a quello di Vlahovic. Con l’Atletico Madrid ha messo a referto 12 reti in 14 partite, conditi anche da 3 assist per i compagni. Il paragone si fa pesante.

Morata oscura Vlahovic: “In questo momento vale di più”

Ai microfoni di Juventibus, Claudio Zuliano ha dichiarato: “Per Vlahovic è un punto di non ritorno, il suo entourage non vuole spalmare. Quindi o inizia a fare il giocatore da 12 milioni netti e 80 di cartellino, oppure in questo momento vale più Morata di Vlahovic”.

La situazione contrattuale di Dusan Vlahovic complica il quadro complessivo, con la Juve che vorrebbe rinnovare il suo contratto per spalmare gli ingenti costi del suo cartellino e trovare un nuovo accordo per l’ingaggio. Un’eventualità che non sembra essere propriamente gradita dal giocatore e dal suo entourage, che si starebbero rifiutando di trovare un nuovo incastro con i bianconeri. Tutto questo starebbe portando Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna a fare delle valutazioni: in estate la Juve potrebbe cercare una soluzione in uscita per l’attaccante serbo ex Fiorentina. E Morata osserva la situazione da lontano, ripensando a quella squadra che ormai è una seconda casa per lui.