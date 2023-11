Rivoluzione Bobo Tv: annunciati i 4 nuovi ospiti di Vieri

Christian Vieri annuncia i nuovi volti della Bobo Tv: quattro ex calciatori ospiti della web tv dell’ex attaccante nerazzurro

Dopo la notizia del clamoroso quanto inaspettato divorzio con Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola, Christian Vieri annuncia i nuovi ospiti della Bobo Tv.

Quando una settimana fa circa Christian Vieri ha annunciato il divorzio da Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola, l’ex attaccante di Lazio e Inter annunciò il lancio di nuovi format e nuovi ospiti per la sua Bobo Tv. In occasione della seconda puntata di “Bobo Vieri Talk Show with Special Guest“, infatti, Vieri ospiterà per la prima volta quattro volti nuovi al posto dei suoi storici compagni di viaggio.

Quattro ex calciatori che, in compagnia di Bobo Vieri, commenteranno le ultime notizie dal mondo del calcio italiano e non solo: si tratta di Adriano, Nicola Amoruso, Mark Iuliano e Alessandro Diamanti. L’ex attaccante in questi giorni non ha voluto svelare i motivi della “rottura” con i suoi storici compagni di viaggio, soffermandosi invece sui nuovi contenuti e sul format “Bobo Vieri Talk Show with Special Guest” che ha preso il posto di “Calcio con la F”.

Bobo Tv, annunciati i nuovi ospiti di Christian Vieri

Anche in occasione delle visite de Le Iene e di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Vieri non ha spiegato il motivo dietro il divorzio con Ventola, Cassano e Adani, scagliandosi però contro chi ha fatto riferimento a motivi economici dietro la separazione come Fabrizio Corona.

Ora, però, l’attenzione è rivolta al futuro con la seconda puntata di “Bobo Vieri Talk Show with Special Guest” che vedrà Christian Vieri accompagnato da quattro amici ed ex calciatori, uno su tutti il brasiliano Adriano, ex compagno di squadra di Vieri ai tempi dell’Inter.

Adriano e non solo: Bobo ha giocato anche con Nicola Amoruso e Mark Iuliano quando vestiva la maglia della Juventus. E poi ci sarà Alessandro Alino Diamanti, grande amico di Vieri e attualmente allenatore del Melbourne City Youth dopo aver chiuso la carriera da calciatore proprio in Australia.