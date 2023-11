Mourinho non cerca alibi: “Ha giocato solo Bove, sconfitta meritata per me e gli altri”

La Roma perde contro lo Slavia Praga, una sconfitta che non complica il percorso qualificazione: le parole di Mourinho

Josè Mourinho ha parlato a ‘Sky’ al termine della partita tra Slavia Praga e la Roma, valida per il quarto turno della fase a gironi di Europa League.

Il tecnico portoghese ha commentato così la sconfitta dei giallorossi a pochi giorni dal derby: “Ho deciso io di non far parlare i giocatori e non voglio parlare molto: è mancato tutto. Il risultato è meritatissimo, per loro e per noi, in senso negativo. Non mi è piaciuto niente: solitamente non parlo a caldo negli spogliatoio, ma stasera già l’ho fatto: quello che ci siamo detti resta tra noi”.

Mou ha continuato: “Non ha funzionato nulla. Hanno giocato in un modo simile alla prima gara: quella voleva riuscimmo a fare quanto avevo chiesto. Zalewski non ha potuto giocare, El Shaarawy ha giocato con quinto con Belotti punta, ma non voglio usare alibi perché la partita è stata troppo brutta per trovare alibi”.

Il tecnico della Roma è molto arrabbiato: “Molti non hanno avuto l’atteggiamento corretto per una partita seria con obiettivi importanti. Partita influirà sul derby? Il derby è una cosa a parte. Mi piace isolare le cose: quando ci sono giocatori in una situazione difficile, pensi alla partita successiva, come fatto con Dybala e Cristante. Ma questo non significa che la gara di oggi non era importante. Bene la reazione dopo il primo gol, ma la prestazione è stata orribile”.

Slavia Praga-Roma, Mourinho: “Solo Bove non meritava di perdere”

L’analisi della partita da parte di José Mourinho è molto spietata e non salva quasi nessuno. Quasi perché lo ‘Special One’ elogia la prestazione di Bove.

“Mi aspettavo questo tipo di difficoltà, ma quando il miglior giocatore è un ragazzino di venti anni che due anni fa non era in prima squadra ovviamente non puoi vincere la partita. L’unico che non meritava di perdere è stato Bove: tutti gli altri, me compreso, hanno meritato la sconfitta”.