Giallo a Praga e vittoria a tavolino per la Roma: cosa è successo

Giallo in Slavia Praga-Roma con il tabellino del match che riporta quattro slot utilizzati per le sostituzioni dei cechi: cosa è successo

La Roma esce sconfitta dalla trasferta contro lo Slavia Praga con Mourinho che non accampa scuse e ammette che la squadra ha disputato una partita non sufficiente.

Una gara però nella quale compare un giallo relativo al numero di slot utilizzati per i padroni di casa durante i 90 minuti. Cinque le sostituzioni volute da Trpisovsky, ma guardando il tabellino pubblicato dalla Uefa si notano quattro slot (invece dei tre consentiti dal regolamento).

Fosse andata davvero così la Roma avrebbe potuto fare ricorso e vincere la gara a tavolino, ma le cose non diverse da come appaiono. Tutto nasce dalla terza e dalla quarta sostituzione: una avvenuta al minuto 87′ e una all’89’, quindi a distanza di due minuti. In realtà il gioco tra un cambio e l’altro non è mai ripreso con l’arbitro che ha ammonito van Buren per essere entrato in campo senza attendere l’ok.

Le due sostituzioni vanno quindi considerate come un unico slot con lo Slavia che ne ha quindi utilizzati tre, come da regolamento.