Francia, Deschamps chiama cinque ‘italiani’: Maignan e non solo

La Francia di Deschamps ha diramato i 23 convocati per le sfide con Gibilterra e Grecia: ci sono cinque giocatori della Serie A

Ancora quattro giorni di calcio per club, poi sarà di nuovo tempo di nazionali. Una finestra fondamentale, che darà i verdetti più importanti e deciderà chi parteciperà ai prossimi Europei del 2024 in Germania. Ad eccezione, ovviamente, di chi avrà bisogno dei playoff per accedere alla rassegna continentale. Che tutti speriamo avrà l’Italia a difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley. Gli Azzurri di Spalletti sono attesi dalla doppia sfida con Macedonia del Nord e Ucraina, rispettivamente a Roma e nel campo neutro di Leverkusen.

Ci sarà bisogno di una vittoria e un pareggio e una vittoria per festeggiare una qualificazione niente affatto scontata. Al momento l’Italia è terza a 3 punti dall’Ucraina, ma con una partita in meno. Vincere all’Olimpico con la Macedonia darebbe la possibilità di giocarsi lo scontro diretto con il pareggio a disposizione in virtù della vittoria dell’andata a San Siro. Raggiungendo così le altre big come Inghilterra, Spagna, Belgio, Portogallo e Francia, già abbondantemente qualificate. Gli impegni della nazionale di Deschamps sono sempre molto importanti anche in Italia, visto che tanti dei nostri top player fanno appunto parte dei Bleus. Il 18 novembre la Francia chiuderà il suo girone nel match casalingo con Gibilterra, poi il 21 è in programma l’amichevole con la Grecia ad Atene. Per questi due match Didier Deschamps ha convocato 23 calciatori tra cui cinque ‘italiani’: Maignan, Theo Hernandez, Rabiot, Giroud e Thuram. Prima chiamata anche per il talento del PSG Zaire-Emery, classe 2006.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Areola, Maignan, Samba.

Difensori: Clauss, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Todibo, Upamecano.

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Zaire-Emery.

Attaccanti: Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Thuram.