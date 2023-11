Fiorentina, parte l’assalto per l’attaccante Viola: arrivano i soldi dello sceicco

La Fiorentina rischia di perdere un giocatore importante all’interno della rosa di Italiano; pronto l’assalto al giocatore

Un momento non semplice per una delle squadre che aveva iniziato il campionato nel migliore dei modi; stiamo parlando della Fiorentina capace, fino alla vittoria in casa del Napoli, di esprimere un calcio di altissimo livello, divertire e trovare la via della rete in qualsiasi modo. Dal match contro l’Empoli sono nati i problemi con la squadra che ha raccolto tre sconfitte consecutive con quattro gol subiti e nessuno realizzato.

La prossima sfida di campionato, contro il Bologna, non è per nulla semplice considerando lo stato di forma dei rossoblù che sono imbattuti dalla prima giornata di campionato quando si arresero al Milan. Oltre alle difficoltà di campo, i viola devono pensare anche al mercato dove il rischio è quello di perdere un giocatore entrato a pieno nelle rotazioni di Italiano.

Stiamo parlando di Kouame, attaccante classe 1997 e che in questa stagione è sceso in campo, tra Serie A e Conference League, dieci volte realizzando un solo gol anche se importantissimo perché ha regalato la vittoria ai suoi contro l’Atalanta. Il rischio, come detto, è quello di veder partire il giocatore su cui ha messo gli occhi una squadra di Liga.

Calciomercato Fiorentina, Kouame piace all’Almeria

In Liga, in questo momento, abbiamo una grande sorpresa in testa alla classifica; è il Girona ad essere davanti a tutti con trentuno punti e un vantaggio di più due rispetto al Real Madrid e più quattro sul Barcellona.

All’ultimo posto della classifica, invece, troviamo l’Almeria che di punti ne ha tre ed è a meno sei dalla zona salvezza occupata (al momento) dal Maiorca. Servono rinforzi per risalire la classifica e, come riportato da okfichajes, Kouame sembra essere uno degli obiettivi per andare a migliorare la qualità offensiva della squadra.

L’Almeria, infatti, ha realizzato fino ad ora solamente quattordici gol e la trattativa per l’attaccante della Fiorentina potrebbe essere favorita dalla situazione contrattuale del classe 1997 in scadenza il prossimo trenta giugno.

Il proprietario del club potrebbe regalare al proprio allenatore l’attaccante viola; il presidente dell’Almeria, Turki Al-Sheik, è uno sceicco ricco che, attraverso i propri profili social, mostra le sue amicizie nel mondo del calcio. E’ proprietario dell’Almeria dal 2019 ma, nonostante questo, sono rare le volte in cui lo vediamo presente allo stadio. Un personaggio che, sicuramente, non ha nessuna intenzione di vedere retrocedere il proprio club e, proprio per questo, è pronto a fare importanti investimenti; uno di questi potrebbe essere Kouame dalla Fiorentina.