DIRETTA Europa League, Slavia Praga-Roma: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Fortuna Arena’ tra lo Slavia Praga di Trpisovsky e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma è di scena sul campo dello Slavia Praga in Repubblica Ceca in una gara valida per la quarta giornata del gruppo G di Europa League. Una sfida che potrebbe già valere il passaggio del turno che sarà diretta dall’arbitro francese Letexier.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho, reduci dalla vittoria in rimonta in pieno recupero in Serie A contro il Lecce, puntano ad un altro successo per ipotecare il primo posto nel girone che vale l’accesso agli ottavi senza dover passare per i playoff con chi retrocede dalla Champions. L’obiettivo è anche quello di evitare infortuni in vista del derby di domenica prossima contro la Lazio. Dall’altro i biancorossi di Jindrich Trpisovsky, invece, sperano nel colpaccio per rimettere in discussione la leadership del raggruppamento e tenere a distanza Sheriff Tiraspol e Servette. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport e in streming su smartphone e tablet sia sulla app di Dazn che su Now. All’andata i capitolini si imposero con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Bove e Lukaku. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Fortuna Arena’ tra Slavia Praga e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Slavia Praga-Roma

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Holes, Ogbu, Masopust; Doudera, Dorley, Boril, Zafeiris, Provod; Chytil, Jurecka. All. Trpisovsky

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All. Mourinho

CLASSIFICA GRUPPO G: Roma punti 9, Slavia Praga 6, Servette 1, Sheriff Tiraspol 1.