DIRETTA Europa League, Atalanta-Sturm Graz 1-0 | Sinistro di Horvat di poco a lato LIVE

Quarto turno della fase a gironi dell’Europa League anche per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che ospita lo Sturm Graz

Impegno europeo per l’Atalanta che, per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League, ospita lo Sturm Graz, dopo il pareggio di quindici giorni fa conquistato in Austria.

I nerazzurri, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta in campionato patita contro la capolista Inter di Simone Inzaghi. Attualmente, gli orobici occupano il quinto posto in classifica, a soli due punti dall’ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Gli avversari di giornata dell’allenatore Christian Ilzer, che come detto hanno bloccato sul 2-2 l’Atalanta a Graz, sono reduci dalla sconfitta esterna patita sul campo del LASK in campionato, dove occupano il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Salisburgo, lontana due punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-STURM GRAZ

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Lavalee, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Wlodarczyk. All. Ilzer

ARBITRO: Jerome Brisard (Francia)

CLASSIFICA GRUPPO D: Atalanta 7 punti; Sporting Clube de Portugal e Sturm Graz 4; Rakow 1