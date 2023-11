DIRETTA Conference League, Cukaricki-Fiorentina: formazioni ufficiali LIVE

Quarta giornata della fase a gironi della Conference League per la Fiorentina di Italiano che fa visita al Cukaricki

Dopo la cocente sconfitta interna patita contro i rivali di sempre della Juventus di Massimiliano Allegri nell’ultimo turno di campionato, la Fiorentina, per il quarto turno della fase a gironi della Conference League, affronta il Cukaricki.

Tre le sconfitte consecutive patite in Serie A dalla squadra gigliata, guidata in panchina da Vincenzo Italiano, intervallate dalla rotonda vittoria all’andata contro gli avversari di oggi: 6-0 il risultato finale. In classifica, tre squadre appaiate in vetta alla classifica del gruppo F, oltre ai viola anche il Ferencvaros e il Genk, mentre il Cukaricki è desolatamente ultimo a zero punti. Di fronte, l’undici serbo dell’allenatore Igor Matic, sono stati battuti nell’ultimo turno dal TSC in casa e in graduatoria occupano il settimo posto, a venti punti dalla capolista Partizan Belgrado. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Gradski Dubocica’ di Leskovac.

FORMAZIONI UFFICIALI CUKARICKI-FIORENTINA

CUKARICKI (4-4-2): Filipovic; Nikcevic, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Kovac, Sissoko, Ivanovic; Adetunji, Ndiaye. All. Matic

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Lopez, Duncan; Ikone, Nzola, Sottil. All. Italiano

ARBITRO: Robert Schroder (Germania)

CLASSIFICA GRUPPO F: Fiorentina, Ferencvaros e Genk 5 punti; Cukaricki 0