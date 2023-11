Bomba dalla Spagna: un altro bomber scappa via

Una bomba di mercato dalla Spagna: un altro bomber sarebbe pronto a lasciare il campionato di Serie A

Potrebbe lasciare la Serie A e andare all’estero: il bomber nel mirino del top club che mette in apprensione il calcio italiano.

Pronto a tornare in campo dopo un mese di assenza, Victor Osimhen resta nel mirino di molti top club europei. E uno di questi sembra essere pronto all’assalto decisivo per il centravanti nigeriano.

Continuano a suonare le sirene della Premier League per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con la società di Aurelio De Laurentiis, ma dopo mesi di voci su un possibile rinnovo non ancora concretizzatosi, per il giocatore ex Lille potrebbero aprirsi le porte di una cessione nel massimo campionato inglese. Il giocatore classe ’98 piace a molti top club europei e tra questi c’è anche il Tottenham di Ange Postecoglou come riportato da todofichajes.com.

Victor Osimhen, però, non rappresenterebbe la prima scelta per l’attacco degli Spurs. Il club londinese, infatti, avrebbe in Ivan Toney del Brentford il primo nome per rinforzare il reparto avanzato. Il centravanti anglo-giamaicano, attualmente squalificato, è un classe ’96 autore di trentadue gol in sessantanove partite giocate in Premier League. Osimhen, dal canto proprio, non escluderebbe una partenza con destinazione White Hart Lane, anche e soprattutto dopo gli infruttuosi colloqui per il rinnovo di contratto con il Napoli nei mesi scorsi, con tanto di frequenti visite del suo entourage durante il ritiro estivo della squadra allenata da Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli, ipotesi Tottenham per Osimhen

Autore di sei gol in dieci partite giocate finora in questa stagione, attualmente Victor Osimhen è valutato circa 120 milioni di euro, una cifra sicuramente importante, ma allo stesso tempo alla portata delle casse societarie del Tottenham. Occhio, eventualmente, anche alla possibile concorrenza del Chelsea, da tempo sulle tracce dell’attaccante originario di Lagos.

E proprio a proposito del possibile rinnovo di contratto di Victor Osimhen nelle scorse ore si è espresso Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli che in merito al prolungamento contrattuale dell’attaccante ex Lille ha ricordato: “Ne stiamo parlando da mesi. Si è protratto a lungo, ma stiamo parlando”.

Intanto il Napoli spera di recuperare Osimhen in vista della partita con l’Atalanta come confermato da Rudi Garcia al termine della partita di Champions League pareggiata con l’Union Berlino: “Lo faremo lavorare per averlo a disposizione contro l’Atalanta”.