Andrea Petagna in crescita nelle ultime gare: pronto a stupire con la maglia del Cagliari?

Petagna è la classica ‘boa’ che sa far salire la squadra e potrebbe tornare assai utile al Cagliari. In campo dal primo minuto con la Juve?

Quello dell’attacco è un reparto in cui il Cagliari ha diverse soluzioni. Non solo Lapadula che ormai si è ripreso da un infortunio, che ha necessitato un intervento chirurgico: anche giocatori come ad esempio Pavoletti, Luvumbo e Shomudorov sono buone carte da giocare in più occasioni durante il campionato, per far rifiatare i titolari di volta in volta.

Oltre a loro c’è anche Andrea Petagna, che vorrebbe riscattarsi dopo la passata stagione non entusiasmante nelle fila del Monza, club che si è salvato restando in Serie A, ma in cui il contributo della punta classe 1995 è stato inferiore alle attese. 4 gol e 5 assist in 31 presenze, ma solo 19 da titolare, con una Fantamedia finale del 6.56.

Non troppo bene per l’attaccante che coltivava altre ambizioni, tra cui quella del ritorno in azzurro. Passato la scorsa estate al Cagliari per essere titolare in attesa del ritorno dell’infortunato Lapadula, la sua conferma dal primo minuto non è stata però finora una costante. Vediamo perché.

Il Fantavoto di Petagna nell’ultima gara di campionato

Andrea Petagna, nell’undicesima giornata di campionato, non è entrato dal primo minuto. Al posto suo Ranieri ha schierato il promettente Oristanio, autore di una prestazione più che discreta. In campo nella seconda frazione proprio al posto di quest’ultimo, Petagna dal 64′ in poi si è fatto notare in positivo, mettendo in mostra impegno, sacrificio e battendosi per la vittoria. Non a caso c’è anche il suo zampino nel gol del 2-1 di Zappa, che fissa il risultato finale e la nuova vittoria di un Cagliari che appare in crescita e desideroso di risalire la classifica di Serie A. Lo stesso Petagna quest’anno ambisce sicuramente a fare di più rispetto alla scorsa annata.

L’assist per il secondo gol del club sardo, con un suo pregevole colpo d’esterno, gli è valso un sette al Fantacalcio, pienamente meritato. Da notare anche che una parte del merito va sicuramente ad un esperto allenatore come Claudio Ranieri, capace in corso di gara di individuare i cambi giusti e far finalmente macinare risultati ad un club che ha faticato finora a fare punti.

Petagna è un tipo di giocatore che può fare molto comodo al Cagliari in corso di stagione. Di elevata statura, è un una prima punta di posizione con fisicità e opportunismo, capace di segnare e far segnare i compagni di squadra – come si è visto nella recente gara contro il Grifone.

Sa smarcarsi spesso in supporto, raccogliendo palloni sporchi e usando bene il corpo per poi passarli a compagni liberi. Insomma, un giocatore che in corso di gara – magari con qualche giocatore avversario stanco o giù di forma – può spezzare gli equilibri e volgere la contesa a favore della formazione sarda. Proprio come nel caso della gara contro il Genoa.

Andrea Petagna, i voti al Fantacalcio

In questa prima parte di campionato di Serie A, Andrea Petagna è stato visto in campo sei volte in undici gare, ma solo in cinque ha ottenuto una valutazione al Fantacalcio perché alla quinta giornata, Atalanta – Cagliari, è entrato soltanto al minuto 79.

Nelle precedenti quattro gare di campionato, in cui è andato a voto, la punta classe 1995 ha offerto prestazioni non molto convincenti, ottenendo un paio di volte la sufficienza e ricevendo un 5,5 nella sesta e settima giornata, gare contro – rispettivamente – Milan e Fiorentina. Finora nessun gol per lui, ribadendo un trend negativo da questo punto di vista, che già fu evidente nella passata stagione al Monza, dove segnò davvero poco.

Per non più di 20/25 crediti, al Fantacalcio Petagna vale un 5 slot al Classic, mentre è da considerarsi un’ultima riserva al Mantra, in grado di assicurare circa 25/30 presenze, ma allo stesso tempo pochi bonus.

Petagna giocherà nella prossima gara?

La dodicesima giornata di campionato vedrà il Cagliari impegnato in trasferta, nel difficile campo della Juventus. Le chance di vedere dal primo minuto Andrea Petagna non sono altissime, ma le parole del tecnico Claudio Ranieri, in conferenza stampa al termine del match vinto per 2-1 contro il Genoa, sono positive nei confronti dell’attaccante di Trieste.

L’allenatore infatti ha affermato che Petagna sta a poco a poco entrando in condizione, rimarcando che è arrivato al Cagliari senza nemmeno una gara e che si è fatto male alla prima partita di Serie A con la maglia del club sardo.

Ranieri ha anche aggiunto di essere rimasto stupito del suo impatto ad Udine, in cui in Coppa Italia non si aspettava quello sprint finale pochi giorni fa. Lo ha altresì definito generoso e con caratteristiche uniche in squadra. “Se devo giocare con una boa posso farlo” – queste le parole di Ranieri, che tiene viva l’ipotesi di vederlo di nuovo in campo nella prossima gara. Per Petagna una nuova possibile occasione di guadagnare minutaggio.