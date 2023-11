Tris d’assi per la Juve: l’ostacolo da 40 milioni aggirato con lo scambio

La Juve ha bisogno di un centrocampista per rinforzare la rosa di Allegri; ecco come si vuole aggirare l’ostacolo quaranta milioni

E’ una stagione molto importante per la Juventus che vuole essere assoluta protagonista in campionato; l’obiettivo dei bianconeri, non avendo le coppe e potendo preparare gli impegni settimanalmente, è quello di restare in corsa fino alla fine per il titolo. Allegri ha una rosa in grado di contendere lo scudetto alle milanesi e ad un Napoli che vuole confermare quanto fatto nella scorsa stagione.

Sul campo, fino a questo momento, stiamo vedendo una Juventus solida; per quanto riguarda il mercato, invece, la società vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri in modo da affrontare la seconda parte di stagione nel miglior modo possibile. Un reparto su cui intervenire è, per forza di cose, il centrocampo; la Juve, considerando le note vicende, devono fare a meno di Fagioli e Pogba. Un problema non da poco e che impone alla società di trovare un nuovo centrocampista che vada a completare il reparto.

Tra gli obiettivi della Juventus troviamo Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 in forza al Nizza. La stagione del club francese, fino a questo momento, è semplicemente perfetta dal momento che la squadra si trova al comando della classifica con venticinque punti a più uno dal PSG. Il primo posto in Ligue One rende complicato l’addio del centrocampista nella prossima sessione invernale di mercato; a questo bisogna aggiungere anche la concorrenza di Liverpool e Bayern Monaco, club che hanno messo gli occhi sul giocatore. La Juventus, però, sembra avere un piano.

Calciomercato Juventus, obiettivo Thuram: servono 40 milioni

Le prestazioni di Thuram non sono di certo passate inosservate; il giocatore ha attirato l’attenzione di diversi club tra cui anche quello della Juve che, come detto, ha bisogno di un centrocampista per rinforzare il proprio reparto e aumentare ulteriormente il valore della propria rosa. Parliamo di un giocatore che può essere impiegato sia da centrale sia da mezzala e questo lo renderebbe perfetto nel sistema di gioco bianconero.

Portarlo via da Nizza, però, non è facile; il club vuole una cifra intorno ai quaranta milioni di euro ma la Juventus potrebbe avere un piano per provare ad abbassare il costo del cartellino del giocatore. L’italianissimo Farioli è sempre attento al mercato dei giovani e profili come Iling, Yildiz e Huijsen potrebbero stuzzicarlo anche se il veto bianconero potrebbe essere insuperabile soprattutto su quest’ultimo . Il difensore centrale ha fatto il suo esordio in casa del Milan e, nei pochi minuti giocati, ha subito mostrato potenzialità e personalità. Difficile, dunque, che la Juventus se ne privi.