Scaricato dall’Arabia Saudita, l’Inter coglie l’occasione

L’Arabia Saudita è già pronto a scaricarlo e a gennaio può finire già sul mercato: l’Inter è pronta a farci un pensierino

Un attaccante per Inzaghi. Lautaro Martinez e Thuram bastano e – finora – avanzano anche per l’Inter, ma il reparto offensivo dei nerazzurri dovrà essere rivisto da qui alle prossime settimane.

Argentino e francese insieme formano una delle migliori coppie d’attacco del panorama calcistico europeo in questo momento, ma certo non si può pensare che tirino avanti la carretta fino al mese di maggio. Servono sostituti all’altezza e finora Sanchez e, soprattutto, Arnautovic non lo sono stati.

L’austriaco è stato a lungo fermo ai box per un infortunio e questa sera potrebbe rivedere il campo per la prima volta. Farlo nella ‘sua’ Austria avrebbe un valore particolare, ma l’ex Bologna non può farsi prendere dall’emozione. Deve, infatti, dimostrare di poter essere utile alla causa nerazzurra e non ha molto tempo per farlo.

Gennaio incombe e le risposte del 35enne, sul piano soprattutto fisico, devono arrivare subito ed essere chiare. L’alternativa è tornare sul mercato alla ricerca di un’occasione per il reparto avanzato e quella giusta potrebbe essere offerta dalla Saudi Pro League.

Calciomercato Inter, idea Firmino per l’attacco

In Arabia Saudita, infatti, non ha avuto un buon approccio Roberto Firmino. Arrivato all’Al Ahli a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Liverpool, il brasiliano sta avendo un rendimento nettamente al di sotto delle aspettative.

Per lui tre gol al debutto, quindi il digiuno che va avanti da ben 12 partite. Una situazione che, stando a quanto riporta ‘teamtalk.com’, sta spingendo la società saudita a fare riflessioni sul futuro del 32enne. L’Al Ahli sarebbe pronto a cederlo già a gennaio, in modo da liberare spazio per un altro grande colpo straniero.

Firmino sul mercato rappresenterebbe un’occasione per l’Inter che potrebbe così provare a portare il Italia il brasiliano. Ovviamente, l’affare potrebbe andare in porto solo alle giuste condizioni economiche con il calciatore che dovrebbe rinunciare a gran parte del ricco ingaggio percepito ora in Arabia Saudita.