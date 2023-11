Precontratto con la Juve: Allegri ottiene il rinforzo che voleva

La Juventus vuole tentare il colpo a parametro zero dal Real Madrid di Ancelotti. Allegri sogna di ottenere un precontratto già a gennaio

Uno dei senatori del Real Madrid ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La Juventus sarebbe pronta a tentare di affondare il colpo già gennaio, per portare il calciatore a Torino nel corso della prossima estate a parametro zero.

Le due vittorie con Milan e Fiorentina hanno regalato morale alla Juventus di Massimiliano Allegri. Attualmente i bianconeri occupano la seconda posizione della classifica, in attesa dello scontro diretto con l’Inter a fine novembre. Anche se la stagione è ancora lunga, il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per il mercato estivo. Nel mirino è finito uno dei senatori del Real Madrid, che potrebbe lasciare i Blancos a parametro zero.

Lucas Vazquez, infatti, è nei desideri della Vecchia Signora già da qualche anno ed ora potrebbe essere arrivata l’occasione giusta. Lo spagnolo è ormai ai margini del progetto di Carlo Ancelotti, che potrebbe dunque fare un regalo al suo connazionale Massimiliano Allegri. Il contratto del terzino è in scadenza il prossimo 30 giugno e il rinnovo, secondo quanto riportato da Team Talk, non sembra una possibilità, almeno nell’immediato.

L’obbiettivo di Giuntoli sarebbe di far firmare a Vazquez un precontratto a gennaio, per assicurarsi il colpo a parametro zero. Dall’inizio del prossimo mercato invernale, infatti, il terzino spagnolo sarà libero di ascoltare offerte da qualunque club e la Juventus spera di battere tutta la concorrenza sul tempo. Il Real Madrid in estate vorrebbe puntare sul laterale basso del Chelsea Reece James, togliendo di fatto lo spazio a Lucas Vazquez.

Lucas Vazquez, da ala a terzino: il prototipo perfetto per il calcio di Allegri

La trasformazione di Lucas Vazquez durante la sua carriera lo rende un giocatore estremamente duttile. Lo spagnolo è, quindi, il prototipo perfetto per l’idea di calcio di Massimiliano Allegri, impostata sulle qualità e non sui ruoli.

Lucas Vazquez è un giocatore capace di ricoprire praticamente ogni ruolo della fascia destra. Questo motivazione, unita alla grandissima esperienza che si porta dietro dopo 8 stagioni con la maglia del Real Madrid, lo rendono un giocatore ideale per la Juventus. Allegri potrebbe utilizzare lo spagnolo come terzino, come esterno del centrocampo a cinque e, all’evenienza, come ala d’attacco.