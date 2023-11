Milan, infortunio Pulisic: l’esito degli esami strumentali

L’esterno statunitense ha avvertito un forte fastidio ai flessori prima di abbandonare il terreno di gioco

Giungono importanti novità in casa Milan il giorno dopo la storica impresa realizzata a San Siro contro il Paris Saint Germain. La formazione rossonera, grazie alla prima vittoria centrata in questa Champions League, si è rimessa perfettamente in corsa nel girone per tentare l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Una partita perfetta quella preparata da Stefano Pioli contro i francesi, sporcata inizialmente dalla rete del vantaggio di Skriniar. Un gol che non ha però scomposto il piano di gioco dei rossoneri, abili a ribaltare tra primo e secondo tempo il risultato con Leao prima e Giroud poi. Unica nota stonata della serata l’infortunio avvertito da Pulisic nei minuti finali del secondo tempo che ha costretto l’esterno statunitense a chiedere il cambio alla panchina dopo l’intervento dello staff medico.

Una contrattura alla coscia sinistra rimediata dall’ex attaccante del Chelsea che questa mattina si è immediatamente sottoposto ad una risonanza. A tal proposito, gli esami strumentali eseguiti hanno escluso lesioni dei muscoli flessori, come invece si era temuto in un primo momento per la smorfia di dolore del calciatore al momento della sostituzione. Un’ottima notizia per il tecnico rossonero che aveva dovuto rinunciare a Pulisic nella gara contro l’Udinese per un problema alla coscia.

Infortuni Milan, le ultime sulle condizioni di Kjaer e Pulisic

Dopo aver tirato un bel sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Christian Pulisic dopo l’infortunio di ieri sera, per il Milan ecco un altro aggiornamento su uno degli indisponibili di Pioli.

Simon Kjaer, infatti, non sembra ancora essere vicino al rientro. Il difensore danese, fuori per un affaticamento muscolare sofferto poche ore prima la trasferta di Napoli, non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo. Anche oggi il centrale ha svolto un lavoro personalizzato in attesa di smaltire completamente il problema avvertito. Per quanto riguarda il resto della squadra, chi ha giocato ieri si è limitato ad un lavoro defaticante in palestra, mentre i compagni hanno lavorato in campo con esercitazioni tecniche ed una partitella su campo ridotto.