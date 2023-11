Leao sorprende il PSG: può essere davvero lui l’erede di Mbappe

Rafael Leao, con un super gol in rovesciata, è andato a segno ieri per il Milan contro il PSG di Luis Enrique: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, proprio in uno dei momenti peggiori della sua gestione da quando è arrivato a Milano, ha centrato una vittoria pesantissima sia dal punto di vista degli sviluppi in stagione che a livello di blasone dal punto di vista europeo.

I rossoneri infatti, reduci da un rientro dalla sosta terrificante con zero vittorie, hanno superato una delle grandissime del calcio europeo, il PSG di Luis Enrique. Una vittoria davvero fondamentale per la classifica del gironcino di Champions League caratterizzata dai gol di due stelle della rosa di Stefano Pioli: Rafael Leao e Olivier Giroud. Il primo, che dopo la rete ha esultato in maniera abbastanza polemica nei confronti dei suoi tifosi, ha messo a segno un gol bellissimo in rovesciata dopo una deviazione di Donnarumma sorprendendo il PSG e candidandosi di nuovo, in chiave calciomercato, a essere un nome spendibile proprio per la società francese che, nei prossimi mesi, potrebbe perdere Kylian Mbappe.

Leao può essere l’erede di Mbappe al PSG

Kylian Mbappe, ormai da diverso tempo, sta ricevendo una corte spietata da parte del Real Madrid di Florentino Perez. L’asso del calcio francese e mondiale, autore di una prestazione clamorosa nell’ultima finale mondiale contro l’Argentina, potrebbe quindi lasciare Parigi nei prossimi mesi e, per prendere il suo posto, il PSG già in tempi non sospetti aveva pensato proprio al profilo di Rafael Leao. Il calciatore portoghese, che sta crescendo nonostante qualche prestazione non proprio esaltante in questa stagione, ha una valutazione altissima da parte del Milan, non inferiore ai 100 milioni di euro e che potrebbe aggirarsi circa sui 120.

Cifre incredibili che però non spaventerebbero un club con le facoltà economiche che ha a disposizione il PSG di Luis Enrique, da sempre noto per le sue campagne dei trasferimenti incredibili. Il Diavolo, salvo offerte davvero clamorose, ritiene Leao incedibile considerando anche il rinnovo di contratto che il club ha operato nei confronti del classe 1999 appena qualche mese fa.