Gli arabi comprano il club: cifra monstre, Zidane tradisce la Juve

Zinedine Zidane pronto a tornare in panchina, tradendo però la Juventus: gli arabi comprano il club e chiamano il francese

Zinedine Zidane e la Juventus, un rapporto che non si è mai interrotto, tanto che il nome del francese torna costantemente ad ogni risultato negativo della squadra bianconera.

Vogliono e sognano da anni Zizou sulla propria panchina i tifosi della Juventus che quest’anno però hanno poco da rimproverare a Massimiliano Allegri. Magari il gioco non è spumeggiante, la squadra vince di ‘corto muso’ però è lì, in lotta per lo scudetto, a due punti soltanto dall’Inter da tutti definitiva come la vera corazzata della Serie A.

Ecco perché immaginare ora un cambio in panchina alla Juve è complicato, con il ritorno di Zidane che lo è ancora di più visto le ultime notizie che arrivano dalla Francia. L’ex tecnico del Real Madrid, infatti, stando a quanto riportato da ‘Canal +’ avrebbe già dato la sua disponibilità per sedersi sulla panchina di un club che presto potrebbe cambiare proprietà, andando nelle mani dei sauditi.

Calciomercato Juventus, Zidane in parola con il Marsiglia

Stando a quanto riportato, infatti, il Marsiglia potrebbe puntare su Zinedine Zidane in caso di cambio di proprietà. Da tempo si parla di un interesse saudita per il club francese e, dovesse andare a buon fine la trattativa, gli investimenti della nuova proprietà sarebbero ingenti.

Si parla di duecento milioni di euro pronti ad essere messi a disposizione per rifare la squadra che è attualmente nona in Ligue 1 e non attraversa un momento particolarmente felice, nonostante l’arrivo di Gattuso. Una cifra del genere ingolosirebbe Zidane che potrebbe gestire anche il mercato per costruire una squadra a sua somiglianza e provare a riportare alla vittoria la squadra della città dove è nato, facendo cadere nuovamente l’idea Juve.