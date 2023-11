Dalla Premier alla Roma: Mourinho chiama l’ex

Lo Special One ha chiesto un rinforzo mirato alla dirigenza giallorossa per il mercato di gennaio

Con la riapertura del calciomercato, tra poche settimane la Roma potrà finalmente cercare di intervenire in entrata per assecondare alcune delle richieste espresse negli ultimi tempi da José Mourinho. Da inizio stagione, infatti, il tecnico portoghese ha dovuto convivere con una continua emergenza dettata da numerosi infortuni.

Assenze che hanno ridotto la capacità di scelta dell’allenatore soprattutto in difesa e a centrocampo, come sottolineato dallo stesso Mouringo – ad esempio – nel big match perso a San Siro contro l’Inter. L’impressione è che questa Roma abbia bisogno innanzitutto di interpreti capaci di saper coprire più ruoli, così da consegnare allo Special One dei veri e propri jolly su cui poter fare affidamento nei momenti più complicati, alla luce di una certa propensione agli infortuni di alcuni suoi calciatori.

In questo senso, dunque, si incastra perfettamente un ex che Mourinho ha allenato nel corso della sua esperienza a Londra sulla panchina del Tottenham. Stiamo parlando di Eric Dier, difensore polivalente degli Spurs che negli anni ha ricoperto più e più ruoli. Nato da centrale di difesa, l’inglese nel corso della carriera è stato utilizzato con buoni risultati anche da terzino destro o da mediano davanti alla linea dei difensori.

Calciomercato Roma, Mourinho ha chiesto l’acquisto di Dier

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, Mourinho avrebbe chiesto espressamente alla Roma di regalargli a gennaio l’acquisto di Dier.

Un’operazione da portare a termine a titolo definitivo, considerato che il centrale andrà a fine stagione in scadenza di contratto con il Tottenham. Un affare che con queste premesse dovrebbe rivelarsi low cost per il club giallorosso, rientrando dunque nei parametri fissati dalla società sul mercato.

A spingere il pedale verso la cessione, inoltre, sarebbe lo stesso difensore, deluso dallo spazio che da inizio stagione ad oggi gli ha riservato il nuovo allenatore Postecoglou: solamente 56 minuti in una presenza di campionato, alternata a panchine ripetute e mancate convocazioni. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per apparecchiare il colpo disegnato da Mourinho per la sua Roma.