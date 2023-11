Pulisic, i numeri lo dimostrano: è il miglior acquisto del calciomercato estivo del Milan

Il talento dello statunitense Pulisic era già noto prima dell’arrivo a Milano, ma l’atleta è subito ‘esploso’. Le confortanti cifre.

In queste ultime giornate di campionato di Serie A 2023/2024, il Milan è tra le squadre che stanno deludendo. Il mercato estivo è stato piuttosto ricco ma la squadra, nel complesso, non è apparsa finora una corazzata. O per lo meno non nelle ultime giornate, in cui ha raccolto un solo punto in tre confronti: poco per un club che ad agosto ambiva a vincere lo Scudetto.

Qualche segnale positivo dai nuovi arrivati comunque c’è. In particolare Loftus-Cheek che, anche al Fantacalcio, sta dando discrete soddisfazioni ai fantallenatori che hanno puntato su di lui. E se l’olandese Reijinders, invece, sta avendo qualche difficoltà in Serie A – dopo un buon avvio di campionato – come sta andando la prima parte di stagione per l’americano Pulisic? E’ un elemento che si sta rivelando un acquisto davvero azzeccato? E i voti del Fantacalcio sono tutti dalla sua parte? La nostra sintetica scheda risponderà a queste domande.

Christian Pulisic: il rendimento nell’ultima gara

Pulisic è un calciatore statunitense di ruolo fantasista. Veloce, rapido, buon dribblatore, il classe 1998 ha caratteristiche interessanti e che finora hanno giovato ai rossoneri. Tra queste anche la capacità di inserirsi palla al piede e il posizionamento.

Alla sua prima stagione al Milan, infatti, si è già fatto notare molto bene. D’altronde si tratta pur sempre di un calciatore di esperienza e con svariate stagioni in Premier League, nelle fila del Chelsea.

Ebbene, nell’ultima gara di campionato – il confronto tra Milan e Udinese terminato 1-0 per i friulani – l’atleta non ha giocato perché fermo per una contrattura. Un’assenza che si è fatta sentire. Ecco perché, onde sapere quando è stata la sua ultima valutazione Fantacalcio, occorre fare un salto indietro al decimo turno, in quel Napoli – Milan che ha registrato la sostituzione di Pulisic nell’intervallo. E proprio per l’infortunio accennato.

In gara è stato ancora una volta decisivo, fornendo un assist per Giroud in una partita poi terminata con un pareggio e due gol a testa. Pulisic, pur in campo solo nel primo tempo, ha ottenuto un 7,5 al Fantacalcio, mostrando tanti lampi di classe ed evidenziando, ancora una volta, la bontà del suo acquisto.

Pulisic, i voti al Fantacalcio

Da pochi mesi al Milan, Christian Pulisic ha ampiamente dimostrato di essere entrato con il piglio giusto nell’ambiente rossonero e di aver assimilato con rapidità i meccanismi di gioco dell’allenatore. Intelligente, abile nel leggere le situazioni di gioco e nel supportare la manovra, il classe 1998 ha sbagliato poco finora in campionato di Serie A stagione 2023/2024.

In dieci gare di campionato in cui è sceso in campo sempre da titolare, tranne nella partita Genoa – Milan nell’ottava di campionato, Pulisic ha messo a segno 4 reti e offerto 2 assist. Ma soprattutto al Fantacalcio è stato sotto la sufficienza in sole tre partite – 5,5 in Milan – Juve alla nona giornata e due 5 nelle gare contro Inter e Verona al quarto e quinto turno. Nelle altre partite il calciatore ha ottenuto una sufficienza piena, oppure voti altissimi al Fantacalcio. In particolare spicca un 10,5 (con gol) alla prima giornata contro il Bologna, il 10 nella gara successiva contro il Torino (con un altro gol) e gli altri due 10 nelle partite contro Lazio e Genoa.

Nel complesso Pulisic è e resta un grande acquisto del Milan per questa stagione, e la Fantamedia sta lì a dimostrarlo, essendo oggi pari ad un ottimo 7,80.