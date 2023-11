Nuovo nome per il centrocampo della Juventus: ecco un gioiello per Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri, per il centrocampo, potrebbe mettere gli occhi sul profilo di Quinten Timber, mediano del Feyenoord che sta facendo benissimo in Champions League in questa stagione

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a macinare risultati su risultati nel campionato italiano di Serie A. I bianconeri, dopo le vittorie contro Milan e Verona, sono riusciti a superare in trasferta anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano in un match delicatissimo e si sono lanciati ancor di più al secondo posto della classifica alle spalle soltanto dell’Inter, uscita vincitrice dal match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

Al momento, la lotta per lo scudetto sembra un affare a due fra la squadra allenata da Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo la scorsa davvero complicata stagione, sta ritrovando serenità e continuità in questa. Il rovescio della medaglia è invece dato dalle defezioni all’interno della rosa della Vecchia Signora, in particolare a centrocampo. Paul Pogba, centrocampista francese, è stato fermato per una positività al doping, mentre Nicolò Fagioli, giovane prodotto del vivaio della Juventus, è stato squalificato per alcuni mesi dopo il caso scommesse. I bianconeri hanno quindi bisogno di forze fresche in mezzo al campo dalla prossima finestra invernale di calciomercato e attenzione al profilo di un giocatore che sta facendo benissimo in Champions League: stiamo parlanto di Quinten Timber.

La Juventus pensa a Timber del Feyenoord

Quinten Timber può essere il nome giusto per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il calciatore olandese, avversario della Lazio di Maurizio Sarri, è di sicuro uno dei migliori del club dei Paesi Bassi in questa campagna di Champions League. Timber è un classe 2001 ed ha un valore in sede di calciomercato di circa 20 milioni di euro. Una valutazione ancora non troppo eccessiva, anche se la Juventus non ha troppo margine di spesa, soprattutto per un calciatore che non conosce il campionato italiano di Serie A.

C’è però un punto a favore ed è dato dallo sponsor tecnico di Timber. L’originario di Utrecht è infatti un volto Adidas, stesso brand della Juventus che, da qualche anno, ha scelto proprio il marchio tedesco per il suo abbigliamento sportivo.