Milan-Psg, fischi, banconote e cori: San Siro contro Donnarumma

Subito contestazioni per l’ex portiere rossonero: accolto dai fischi assordanti di San Siro. Ecco cosa sta succedendo

Milan-PSG è anche la partita di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano per la prima volta torna a San Siro da avversario, indossando la maglia dei francesi.

Il giorno del sorteggio, la data del 7 novembre è stata subito cerchiata in rosso dai tifosi rossoneri, pronti a contestare come non mai il loro ex giocatore.

L’organizzazione è partita da lontano e la Curva Sud ha preparato tutto nel minimo dettaglio: così prima dell’ingresso nello stadio, la tifoseria organizzata ha distribuito un milione di banconote raffiguranti il volto di Gianluigi Donnarumma. I ‘Dollarumma‘ saranno così lanciati nel corso della partita, ma la gara dell’estremo difensore italiano è iniziata nel riscaldamento quando è stato accolto dai fischi assordanti dei suoi ex tifosi. Poi sono arrivati i cori offensivi, “Donnarumma pezzo di m*er*a” e “Donnarumma figlio di p**ta*a”. Ma la serata è solo appena all’inizio per Donnarumma.

Milan-Psg, Curva Sud lancia i ‘dollarumma’

Come era prevedibile, Donnarumma, una volta raggiunta la porta, sotto la Curva Sud, è stato accolto da una bordata di fischi.

Poi sono volati i ‘dollarumma’ sulla sua testa del portiere francese. Prosegue così la serata dell’estremo difensore italiano, tra fischi e insulti ad ogni suo tocco di palla.