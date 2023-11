Milan-Psg, fine di un’era: non si canta più ‘Pioli is on fire’

Ha smesso di suonare per sempre il coro che ha accompagnato per l’anni il Milan. I rossoneri e il suo tecnico guardano avanti

E’ la fine di un’era. A San Siro non si canta più ‘Pioli is on fire’. Per la prima volta, dopo anni, nel pre-gara della sfida di Champions League, contro il Psg, non è stato intonato l’inno che ha accompagnato il Milan e il suo allenatore.

Una scelta condivisa dallo stesso mister e dalla dirigenza. Dopo i fischi, al termine del match contro l’Udinese, in casa rossonera si è deciso di voltare pagina alla ricerca di nuovi stimoli. Si dà un taglio netto con il passato, con le belle emozioni, per trovarne di nuove.

Milan, il Diavolo guarda avanti

Al Milan, dunque, si guarda avanti, con la speranza che da oggi possa essere l’inizio di una storia nuova.

Visto il clima degli ultimi giorni, appare, chiaramente, più che saggia la scelta, di non proporre un motivetto che quasi certamente sarebbe stato fischiato dall’intero stadio di San Siro. I tifosi d’altronde hanno smesso di guardare al passato e hanno voglia di nuovi successi.