Milan-PSG, Al-Khelaifi difende Donnarumma: “Uno dei migliori al mondo”

Il Milan ospita la corazzata Paris Saint-Germain nel match di Champions League a San Siro: le parole del numero uno dei parigini Al-Khelaifi

Notte decisiva in Champions League per il Milan, che ospita al ‘Meazza’ la corazzata Paris Saint-Germain dell’alieno Mbappe.

All’andata netto successo per i parigini di Luis Enrique, con i rossoneri di Pioli che attraversano un momento difficile e sono obbligati a portare a casa un risultato positivo per non compromettere il discorso qualificazione. Non ci sarà allo stadio il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, costretto a restare a Parigi dopo un’operazione al ginocchio: “Mi dispiace tanto non esserci, non sarà facile stare lontano dalla squadra. San Siro ha una storia e un’atmosfera incredibili. È una fortezza dove si gioca contro dodici avversari. La guarderò in Tv, sarà una sfida titanica tra grandi club”, le parole del numero uno del Paris Saint-Germain alla Gazzetta dello Sport.

Sul ritorno a Milano di Donnarumma, che verrà contestato dai tifosi rossoneri: “Gigio è tra migliori portieri al mondo, è ancora giovane, molto professionale, una persona fantastica. Quando firmò per noi vinse l’Europeo con l’Italia da miglior giocatore, una cosa incredibile per un portiere. Avevamo provato a prenderlo già due o tre anni prima. Quello che ha fatto con il Milan è incredibile. Ho grande rispetto per lui e il Milan”.

PSG, Al-Khelaifi blinda Mbappe: “Il nostro futuro”

Al-Klehaifi prosegue parlando dell’addio di Verratti e del suo sostituto, il baby Zaire-Emery, che ha impressionato all’andata nonostante la giovane età: “Verratti è un giocatore fantastico, ha dato un grande contributo in questi undici anni al PSG. L’Italia e la Nazionale devono esserne fieri. Zaire-Emery? Non va paragonato, è unico. È speciale, fa cose fenomenali”.

Su Mbappe e il pressing del Real Madrid: “Non ho visto il loro comunicato, siamo tutti focalizzati su noi stessi e il nostro calcio. Kylian continua a raggiungere grandi traguardi e magari la gente lo dà per scontato, ma nessuno ha giocato due finali mondiali segnando pur una tripletta. Ripeto: Mbappe è il migliore al mondo, è fantastico vederlo alla guida di PSG e Francia. Ha un effetto positivo sui nostri giovani, ci aiuta a costruire il nostro futuro”.

Infine, sull’assetto del calcio europeo: “Milan e Inter sono importanti membri attivi dell’Eca come molti club italiani, adesso è entrato anche il Palermo. Lega saudita o altre non sono una minaccia: siamo concentrati sui nostri standard. L’Uefa ha le migliori competizioni, i migliori club e giocatori, la storia più ricca e la più ampia platea di tifosi al mondo. Sono gli ingredienti del successo”.