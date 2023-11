L’Inter insidia la Juventus per il colpo a centrocampo: nuova strategia di Marotta

L’Inter di Beppe Marotta ha messo gli occhi su Piotr Zielinski. Il centrocampista in scadenza col Napoli è un obiettivo anche della Juventus di Massimiliano Allegri. Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi ha portato a casa una vittoria pesantissima sabato pomeriggio in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri, che arrivavano dal trionfo interno contro la Roma di Josè Mourinho, hanno superato anche la compagine bergamasca in un match difficilissimo, ma allo stesso tempo fondamentale per la classifica, considerando anche il passo falso del Milan di Stefano Pioli.

Al momento, la rivale principale dell’Inter nella lotta per lo scudetto sembra la Juventus di Massimiliano Allegri che sta continuando a inanellare risultati pesantissimi, basti pensare alla vittoria di ieri sera in casa della Fiorentina, ancora una volta per 1-0. Fra poche settimane ci sarà il Derby d’Italia, un match fondamentale nonostante il campionato sia soltanto all’inizio, ma nel frattempo Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche in sede di calciomercato per una stella del campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto con la maglia del Napoli di Rudi Garcia.

L’Inter e la Juventus si sfidano per Zielinski e Marotta prepara una nuova mossa

Sì perché Zielinski è l’oggetto del desiderio sia dell’Inter di Beppe Marotta, sia della Juventus di Cristiano Giuntoli. I bianconeri da tempo sono sulle tracce dell’ex giocatore dell’Empoli per averlo a zero in vista della prossima stagione. Un’occasione molto ghiotta con il giocatore che, però, sembra ancora molto legato ai colori del Napoli e, alle giuste cifre, potrebbe anche provare a raggiungere un accordo con la società azzurra.

L’Inter, nel frattempo, per provare a sbaragliare la concorrenza potrebbe pensare, al momento siamo solo alle ipotesi, ad un tentativo già nella finestra di calciomercato invernale per Zielinski. Uno spiraglio che, per ora, non sembra però essere aperto considerando le volontà del calciatore polacco che vorrebbe, almeno, terminare la stagione con la casacca del Napoli di Rudi Garcia.