La rabbia di Dionisi: “Siamo stati presuntuosi e superficiali”

Il tecnico del Sassuolo Dionisi analizza la sconfitta contro il Torino e non nasconde l’arrabbiatura per la prestazione

È arrabbiato e non lo nasconde Alessio Dionisi al termine di Torino-Sassuolo. La sconfitta in casa granata non va giù al tecnico neroverde che a ‘DAZN’ analizza la gara: “È mancato lo spirito. L’approccio non è stato ideale, siamo riusciti a restare in partita, l’abbiamo ripresa ma concediamo ripartenze su nostri errori e fa male: sono arrabbiato”.

Dionisi batte molto sul tema dell’atteggiamento: “È particolare che abbiamo fatto sei punti meritati contro Inter e Juventus. Dobbiamo fare mea culpa, non soltanto io: è solo una questione mentale – afferma il tecnico -. Sembra che non si voglia difendere con la stessa attenzione. Siamo stati superficiali. È anche demerito dell’allenatore, però qualcuno dà sempre tutto e qualcun altro no: questo non va bene”.

Infine, nuova stilettata alla squadra per l’atteggiamento sbagliato: “È difficile se giochi in orizzontale quando devi giocare in avanti, se ti lamenti per ogni fallo e non lo fischiano. Non è questo l’atteggiamento e questo tipo di atteggiamento non c’è quando giochiamo certe partite. Questo mi fa più che arrabbiare. Siamo stati presuntuosi e questa presunzione l’abbiamo pagata”