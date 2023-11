Inzaghi si gode il suo ‘diamante’: tutto pronto per giugno, ma c’è un problema

Inzaghi, in vista del prossimo mercato estivo, sta seguendo con molta attenzione un giovane talento ma la situazione non è semplice

L’Inter, in questa stagione, ha degli obiettivi molto importanti tra cui quello di vincere lo scudetto; non solo il campionato (dove i nerazzurri stanno dimostrando di poter essere la principale candidata per il successo finale) ma anche la voglia di andare il più lontano possibile nelle coppe e provare a tornare all’ultimo atto della Champions League nonostante tutte le difficoltà della principale competizione europea.

I nerazzurri, però, non pensano solamente al presente ma anche al futuro e l’obiettivo è quello di regalare ad Inzaghi una rosa sempre più forte in modo da affrontare, ogni anno, tutte le competizioni nel migliore dei modi. In vista della prossima stagione, l’Inter sta monitorando diversi talenti che possono andare ad aiutare, in modo determinante, la rosa nerazzurra. Uno di questi è Oristanio, attaccante del Cagliari ed elemento fondamentale per la stagione del club rossoblù.

L’obiettivo principale del Cagliari, dopo la promozione ottenuta nella finale playoff della scorsa stagione, è ovviamente la permanenza nel massimo campionato italiano. A tal proposito è stata fondamentale la vittoria contro il Frosinone con Oristanio assolutamente decisivo; il suo ingesso ha cambiato il volto della sua squadra con il gol che ha dato inizio ad una straordinaria rimonta.

Giocatore di qualità, abile nell’uno contro uno, duttile tatticamente (può giocare esterno offensivo, centravanti ma anche trequartista) e con la possibilità di cambiare il corso della partita grazie alle sue abilità tecniche. Nella prossima stagione il futuro di Oristanio potrebbe essere lontano da Cagliari ma la situazione non è poi così semplice.

Oristanio del Cagliari fa faville: l’Inter se lo gode

Il classe 2002 è un giocatore del Cagliari ma la sua situazione di contratto è molto semplice; Oristanio infatti è in prestito dall’Inter con diritto di riscatto per i rossoblù e controriscatto per i nerazzurri. Questa stagione, dunque, può essere fondamentale per un giocatore con grande talento e che sta dimostrando di avere qualità importanti.

Prima di approdare in Serie A, l’attaccante ha fatto molto bene in Olanda; ora la possibilità di crescere sotto diversi aspetti e qualora dovesse fare particolarmente bene con la maglia del Cagliari non è da escludere che i nerazzurri possano esercitare il controriscatto in modo da poter valutare il giocatore nel prossimo ritiro estivo anche se, qualora dovesse fare particolarmente bene, non è da escludere una permanenza a Cagliari.

L’obiettivo è dare un contributo fondamentale per portare i rossoblù alla salvezza; il futuro, invece, si deciderà al termine di una stagione che può rappresentare un trampolino di lancio per il giocatore.