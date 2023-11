Hanno trovato l’erede: tagliano fuori il Milan

Jean-Clair Todibo, difensore francese rilanciatosi alla grande al Nizza è al centro di voci di mercato. Come cambia la situazione

Il Milan non vive un momento semplice della propria stagione, con un trend fortemente negativo che sta condizionando la fiducia intorno all’ambiente meneghino. Servirà presto un cambio di rotta, mentre non mancano le voci in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Un reparto particolarmente in difficoltà è quello difensivo, lì dove la lista degli infortunati prevede Kalulu (out per un lungo periodo) e Pellegrino. Visto il grave ko del francese non sono quindi mancate voci su un eventuale innesto centrale per il prossimo inverno. Tra i nomi associati al Milan, ma anche all’Atalanta, c’è il transalpino Jean-Clair Todibo, che dopo la deludente esperienza a Barcellona è rinato al Nizza.

Per le italiane ad ogni modo sarà complicato inserirsi nella corsa internazionale all’ex Barça, visti i costi e la grande crescita in campo del ragazzo. Il Nizza infatti chiede una cifra importante, in virtù anche del contratto che scade a giugno 2027.

Calciomercato Milan, Todibo piace anche al Chelsea: il dopo Thiago Silva

La durata lunga del contratto consentirà quindi il Nizza di piazzare eventualmente a prezzi alti Todibo che finora ha collezionato 10 presenze in Ligue 1, lì dove i rossoneri occupano anche il primo posto in classifica davanti al più accreditato PSG.

La corsa all’ex Barcellona rischia però di infiammarsi ugualmente, visto che gli assalti più importanti potrebbero arrivare in futuro dalla Premier League ed in particolare da Londra. Stando a quanto evidenziato da ‘Sky Sports Premier League’ il Chelsea ha adocchiato Jean-Clair Todibo per sostituire Thiago Silva, che lascerà i ‘Blues’ alla fine della stagione.

Un nuovo centrale solido ed in ascesa quindi nel mirino dei londinesi, che hanno cambiato molto negli ultimi anni, e che andranno a rinnovare anche il reparto arretrato nelle prossime sessioni. Todibo è dunque un obiettivo.