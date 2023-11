Doppia folle offerta, così si prendono Dybala dalla Roma

Paulo Dybala continua ad essere decisivo per la Roma ed intanto arriva per lui una doppia folle offerta: i dettagli

Decisivo, ogni volta che scende in campo. Paulo Dybala conferma di essere, con Lukaku, il vero fuoriclasse della Roma. Inutile girarci intorno: c’è una squadra con la Joya ed un’altra quando l’argentino è fermo ai box.

Purtroppo per Mourinho e i giallorossi, gli acciacchi dell’ex Juventus sono stati una costante in questo anno e mezzo, andando ad incidere non poco sul percorso della formazione capitolina in campionato. Lo stesso Special One di recente ha messo l’accento sui continui infortuni di Dybala, affermando in conferenza che se fosse stato meno soggetto a problemi fisici non sarebbe alla Roma.

Una frase che potrebbe diventerà verità a breve, almeno stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Lì dove si parla di una duplice folle proposta che sarebbe pronta per il calciatore sudamericano.

Calciomercato Roma, doppia offerta per Dybala: 40 milioni

Neanche a dirlo sono le sirene araba che suonano fortissime per Paulo Dybala. Se ne è parlato anche nei giorni scorsi ed ora arrivano nuove indiscrezioni sull’interesse di formazioni della Saudi Pro League per il numero 21 della Roma.

In particolare ‘fichajes.net’ racconta di due società che sarebbero pronte a spendere una cifra importante pur di convincere Dybala a lasciare la Roma ed approdare nel campionato saudita. Si parla di quaranta milioni di euro pronti a essere offerti all’argentino per intraprendere una nuova avventura nella sua carriera.

Nel contratto con la Roma è presente, come noto, una clausola che consente a squadre estere di acquistare il calciatore per appena 12 milioni di euro (20 per le italiane) valida in estate.