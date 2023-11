Champions League, Milan-Psg 2-1: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique in tempo reale

Il Milan ospita il Paris Saint-Germain a ‘San Siro’ in una gara che chiude la quarta giornata del gruppo F di Champions League. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Manzano.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, che non vincono da un mese esatto, vogliono trovare i primi gol europei e la prima vittoria per vendicarsi del ko subito in terra francese ed uscire dalla crisi. Il pareggio subito in rimonta col Napoli e le sconfitte rimediate contro la Juventus e l’Udinese in Serie A, oltre a quella di due settimane fa col Psg hanno messo in discussione anche la posizione del tecnico. Dall’altro i rossoblu di Luis Enrique, invece, hanno una striscia aperta di cinque successi di fila tra Ligue 1 e Champions che intendono allungare per blindare il passaggio agli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport ma anche in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Now e su Mediaset Infinity. All’andata i campioni di Francia si imposero con il risultato di 3-0 grazie ai gol di Mbappe, Kolo Muani e Kang-In Lee. Calciomercato.it vi offre il big match dello stadio ‘Meazza’ tra Milan e Paris Saint-Germain live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Psg

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery; Dembele, Kolo Muani, Mbappe, Vitinha. All. Luis Enrique

CLASSIFICA GRUPPO F: Borussia Dortmund punti 7, Psg* 6, Newcastle 4, Milan* 2.

*una partita in meno