Cori razzisti in Fiorentina-Juve, il verdetto UFFICIALE sulla Curva Fiesole

Arrivata la decisione della Lega Serie A per quanto riguarda i cori razzisti durante Fiorentina Juventus. Punizione esemplare per la Curva Fiesole

Non sono passati inosservati e impuniti i cori razzisti di alcuni tifosi della Fiorentina domenica sera nella partita contro la Juventus. La Lega Serie A ha emanato un comunicato ufficiale in cui punisce duramente la Curva Fiesole.

Gli eventi sportivi di Fiorentina-Juventus sono passati in secondo piano per colpa di alcuni atteggiamenti razzisti. La Lega Serie A ha preso provvedimenti in merito, sospendendo per la prossima giornata di campionato la curva Fiesole. I calciatori bianconeri colpiti da insulti d’odio razziale sono stati Moise Kean, Weston McKennie e, soprattutto, l’ex viola Dusan Vlahovic.

I cori offensivi verso i giocatori della Juventus sono iniziati prima del fischio d’inizio e sono proseguiti per tutta la partita. In particolare si sono concentrati al minuti 68′ della gara, durante l’ingresso in campo di Vlahovic. L’accaduto è stato prontamente punito dalla Lega Serie A, dimostrando la gravità dell’accaduto.