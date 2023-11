Pioli delegittimato, il ribaltone ormai è già scritto: “I calciatori non lo seguono”

La crisi del Milan è ormai evidente e nel mirino c’è ovviamente Stefano Pioli: l’allenatore è sempre più solo

Un solo punto nelle ultime tre partite di campionato, due sconfitte consecutive in casa senza fare gol, mai una gioia in Champions dove la qualificazione agli ottavi è ora in serio pericolo.

Il Milan di Stefano Pioli tutto si aspettava tranne che fare i conti con una crisi grave già ad inizio novembre. Erano altre le promesse ed altre le prospettive soprattutto dove aver risposto alla caduta nel derby con una serie importante di vittorie. Invece dopo il ko contro la Juventus si è completamente spenta la Juve: la squadra è precipitata al terzo posto in classifica, a sei punti dall’Inter e quattro dai bianconeri, e sono arrivati i fischi e la contestazione dei tifosi.

Nel mirino anche l’allenatore, colpevole per molti di non aver più chiare le idee su come schierare in campo la squadra e come sfruttare le risorse a disposizione. Certo gli infortuni hanno inciso sullo stato di forma della squadra, ma l’involuzione è evidente e sono in molti a ritenere che a pagare debba essere proprio Pioli.

Calciomercato Milan, Bargiggia contro Pioli: “Ha perso la testa”

Lo pensa anche Paolo Bargiggia che, intervenuto sul canale Twitch di TvPlay, parla della situazione del Milan e non risparmia critiche al tecnico rossonero.

Per il giornalista il Milan “sta peggio di Juventus e Roma“. “Pioli ha perso il senso della squadra – afferma -. Non giocano con il possesso, cercano l’imbucata sempre. Pioli ha inventato una cosa senza senso, il 4-4-2 mettendo in campo un impresentabile Jovic e facendo di tutto per non far giocare Adli e con Leao quarto a centrocampo”.

Qui arriva la stoccata: “Pioli ha perso completamente la testa. Il Milan ha perso 3 partite su 4. C’è un caso Milan. Il fatto che insistano a far entrare Ibra è una lenta asfissia. Delegittimi l’allenatore che probabilmente non è molto seguito dai suoi giocatori”.